La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERÚ) estuvo presente en la 20.ª edición de SAHIC Latin America & The Caribbean Hotel and Tourism Investment Forum, llevada a cabo en Río de Janeiro (Brasil).

El objetivo -según esa entidad, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) fue promover una cartera de proyectos hoteleros por un monto conjunto de US$ 347 millones.

La presencia de PROMPERÚ en ese foro de inversiones en hotelería y turismo -explicó-, forma parte de su estrategia para atraer inversión extranjera directa (IED) al sector turismo de nuestro país, mediante la construcción, desarrollo y apertura de nuevos hoteles.

Oportunidades de inversión

La delegación de PROMPERÚ presente en Río de Janeiro sostuvo diez reuniones con representantes de empresas del sector hotelero internacional, entre operadores, desarrolladores y fondos de inversión de Alemania, Colombia, Estados Unidos, Panamá y Singapur.

En las reuniones, se presentaron 43 oportunidades de inversión en hoteles y centros de convenciones por US$347 millones, pertenecientes al portafolio de PROMPERÚ, que se ubican en Lima, Arequipa, Cusco, Piura y Tumbes.

La entidad también brindó información estratégica del sector turístico peruano a empresas interesadas, que se acercaron a su stand ubicado en la sede principal del foro.

Próximas misiones

La presencia en SAHIC 2026 también le sirvió a PROMPERÚ para impulsar la participación de empresas del rubro hotelero en sus próximas misiones de inversión en hoteles que se llevarán a cabo en San Martín, Loreto, Cusco y Puno durante los meses de junio y agosto de 2026.

En esas misiones, anotó, se les mostrarán a los potenciales inversionistas terrenos, inmuebles y hoteles ya existentes en zonas estratégicas para la industria turística en esas regiones, a fin de que decidan desarrollar nuevos proyectos hoteleros.

Según fDi Markets, en el periodo 2003-2025, el Perú registró US$ 2,411.8 millones de IED en el sector turismo, a través de 49 proyectos ejecutados, que generaron 14 162 empleos.

¿Quién invierte más en hoteles en Perú?

Once de esos proyectos fueron de empresas latinoamericanas y representan un monto conjunto de US$ 442.6 millones (18.4 % del total).

El Perú es el tercer país de Latinoamérica con mayor atracción de IED en el sector turismo proveniente de dicha región, detrás de República Dominicana y México. El país latinoamericano que más ha invertido en el Perú en turismo es Chile con US$ 247 millones.

Las regiones del Perú que mayor porcentaje de IED en turismo concentraron en el periodo 2003-2025 son Lima (45 %), Cusco (19 %), Tumbes (19 %), La Libertad (13 %) y Piura (3 %).