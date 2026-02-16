La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú) proyecta 49.7 millones de viajes por turismo interno para el 2026, lo que implicaría un crecimiento de 7.34%, en comparación con lo registrado en el 2025, cuando se registraron 46.3 millones de viajes.

Un aspecto resaltante de esta previsión es que el turismo interno reportará un crecimiento por sexto año consecutivo, tras la pandemia.

Así, después de una caída de 70.4% en el 2020, provocada por la crisis sanitaria, el flujo de viajes internos ha crecido de manera sostenida en los últimos años.

LEA TAMBIÉN: Bad Bunny en Lima y su impacto para acelerar el turismo musical en la capital

La subdirectora de Promoción de Turismo Interno, Laura Alegría, explica a Andina que los principales mercados emisores de turistas en el país son tradicionalmente Lima, Junín, Trujillo, Piura y Arequipa. Pero hay tres nuevas regiones que destacan también: Cusco, Áncash e Ica.

Asimismo, menciona que las mejores previsiones para el 2026 consideran el mejor desempeño de la economía y la mayor capacidad de gasto de las familias favorecidas por el avance de empleo formal en varias regiones. “Todo ello, además del empuje de las campañas de promoción impulsadas por Promperú”, añadió.

Actividades conexas

Señala, además, que los ingresos generados por esta actividad consideran medios de transporte, hospedaje, alimentos, entretenimiento, entre otros.

“Se trata de un sector transversal que pasa por el consumo de una serie de servicios, lo cual dinamiza a diversos sectores y la economía de las regiones”, comenta.

Precisa que el promedio de gasto de los turistas nacionales, en los últimos años, ha sido de S/ 650, fuera de transportes. “Eso gastan en promedio para un viaje de cuatro días, aproximadamente”.

Para este año se proyecta un incremento en ese promedio de gasto, tomando en cuenta el mejor escenario para la economía.

“El producto bruto interno turístico en el 2025 fue de 3.3% y este año llegaría a 3.7%. En esta previsión incide el ticket promedio de cada viajero”, comenta.

Mayor protagonismo

De este modo, destaca que el turismo interno cobra un mayor protagonismo en la estrategia de promoción turística de Promperú.

“Previo a la pandemia habíamos llegado a un pico de 48.6 millones de viajes, lo cual ya superamos. Pasada la pandemia, lo que gatilló la recuperación del sector fue el movimiento del turismo interno”, asegura.

Considera que de no tenerse el movimiento del turismo interno observado probablemente nuestro sector seguiría contraído aún. Por ello, señala que esa crisis sanitaria tuvo mucho que ver con el mayor interés de los peruanos de viajar por el país.