El 'gig tripping' redefine las prioridades de los viajeros millennials en busca de experiencias musicales. Foto: AFP
La llegada de artistas de renombre internacional como Bad Bunny, Shakira, Coldplay, Luis Miguel y Dua Lipa revolucionan el perfil del turista urbano en Lima, y ya han dejado un impacto económico que trasciende a la esfera del entretenimiento. De acuerdo con expertos, la capital peruana es una plaza cada vez más relevante en el circuito regional musical. Prueba de ello es el listado de conciertos confirmados para este 2026.

