“Cada concierto es una oportunidad para crear experiencias únicas y seguras para los fans”, indica Andrea Hablutzel, subgerente general de Ticketmaster Perú.

Además, según Accor Premium Brands, hay también una mayor demanda en servicios como consumo de alimentos y bebidas, particularmente en bares, restaurantes y room service, sumado al early check-in y late check-out.

“El ticket promedio es aproximadamente entre 200 dólares a más. La llegada sostenida de artistas internacionales posiciona a la ciudad como un hub regional de entretenimiento, complementando su tradicional perfil corporativo y gastronómico”, refiere.

Para Franco Chui Agama, docente de la carrera de Música en la UPC, el turismo musical en Lima posee señales claras de sostenibilidad: lo demuestran conciertos de alta convocatoria en el Estadio Nacional, Estadio Monumental o el Estadio UNMSM.

“Lima cuenta actualmente con condiciones favorables para que el turismo musical trascienda el carácter coyuntural y se integre como un componente estructural del turismo urbano”, menciona a Gestión.

No obstante, señala que el tránsito hacia un modelo estructural demanda una mayor articulación entre el sector cultural, el turismo y la gestión urbana. Considera “desafíos relevantes” la falta de procesos estandarizados para permisos, la limitada planificación del entorno urbano en la periferia de los recitales y la fragmentación institucional, citando al Mincetur en un reporte del 2022.

Gig tripping, así es el viajero que prioriza conciertos: caso Bad Bunny

Clavel Garibay, directora comercial de marketing de Accor Premium Brands, describe a este fenómeno como gig tripping: viajes planificados únicamente para un concierto o festival musical.

Desde Accor señalan que el 48% de los viajeros centennials y millennials prioriza la experiencia del viaje por encima del destino en sí, una lógica que explica el aumento cercano al 30% en los ingresos vinculados a conciertos de artistas internacionales en los últimos años.

Si bien el efecto económico en el rubro hotelero no alcanza los niveles de ocupación de un feriado largo o altas temporadas, sí hay picos de demanda relevantes y presión al alza en las tarifas, similares a grandes eventos deportivos o corporativos.

Por ejemplo, para el concierto de Bad Bunny —a realizarse el 16 y 17 de enero en el Estadio Nacional— se espera que el 4% de los asistentes sean fanáticos extranjeros, provenientes de Estados Unidos, Ecuador, Chile, España y Bolivia, según datos de Ticketmaster.

En esta gira ‘Debí tirar más fotos’, el 46% de los paquetes que combinan entradas, más experiencias complementarias, corresponde a público foráneo. Hablutzel de Ticketmaster señala que estos combos se diseñan para ofrecer opciones claras y seguras.

La construcción de infraestructuras especializadas como el Lima Music Arena o la Arena de Lima pueden acelerar el crecimiento del turismo musical —apunta Chui Agama— si es que ello va de la mano con una integración concreta de la oferta gastronómica, hotelera y cultural en la realización de shows musicales.“Por el contrario, factores como la inseguridad ciudadana, los problemas de movilidad urbana, la saturación de eventos sin planificación y el incremento sostenido del precio de las entradas podrían frenar este crecimiento en el corto y mediano plazo”, reflexiona.

El impacto de arenas especializadas para recitales

Garibay menciona que el escenario es óptimo, dado que ya se tienen programados más conciertos internacionales que en el 2025.

“Si Lima mantiene una agenda activa de conciertos internacionales y continúa invirtiendo en infraestructura y conectividad, es razonable esperar un crecimiento sostenido en los próximos años, con un impacto positivo en la ocupación hotelera, el gasto turístico”, apunta.

¿Vas al concierto de Bad Bunny?: Así estás asegurado

Más de 80,000 personas acudirán a los recitales de Bad Bunny en Lima, programados para este 16 y 17 de enero. Desde la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG), comentan que los asistentes con entradas compradas por lo legal poseen un Seguro Obligatorio de Espectáculos Públicos No Deportivos.

Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG, comenta que esta póliza se activa automáticamente y cubre:

Indemnizaciones por muerte accidental

Invalidez permanente (parcial o total)

Incapacidad temporal

Gastos médicos y de sepelio

“Conciertos como los de Bad Bunny demuestran la relevancia de contar con mecanismos de protección que acompañen el entretenimiento”, sintetiza.