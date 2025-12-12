José Jerí Oré ha logrado un 58% de aprobación popular en solo dos meses como presidente del Perú. ¿Estrategia de gestión o plan para el 2031? Foto: Presidencia
José Jerí Oré asumió la presidencia del Perú el 10 de octubre por sucesión constitucional, tras la vacancia de Dina Boluarte, y en apenas dos meses en el cargo, goza de un índice de aprobación muy superior al de su antecesora: 58% frente al 3% de la vacada exmandataria, según Datum. ¿Resultados de gestión? ¿Estilo comunicacional? Expertos aterrizan los factores detrás de su validación popular.

