En analista político José Carlos Requena resalta que Jerí Oré aprovechó el cansancio social acumulado tras los años de Dina Boluarte en Palacio, en donde se la notó muy esquiva con el público y la prensa. Su principal activo —refiere— es “su intuición para leer el clima social”.

“Ha apostado por una imagen de cercanía, espontaneidad y presencia constante en espacios simbólicos y mediáticos en plena crisis, como en las intervenciones a centros penitenciarios o actos religiosos. Tiene una narrativa de disponibilidad permanente”, reflexiona para Gestión.

La desaprobación de Jerí Oré se mantiene en el umbral del 30% (Datum) y, “salvo un escándalo de gran magnitud”, nada podría cambiar “su buen momento”, a criterio de Requena.

La imagen de cercanía y comunicación digital marcan el estilo político de Jerí Oré. Sus interacciones vía X (antes TWitter) o transmisiones en vivo lo "humanizan" más con la ciudadanía, según expertos. Foto: Presidencia

“Puede sobrevivir sin resultados por un buen tiempo. Se benefició de cierta indulgencia ciudadana y del hartazgo frente a una presidenta lejana”, apunta, en referencia a las denuncias por violación sexual e irregularidades en su rol como congresista, y también por los elevados indicadores de criminalidad en pleno estado de emergencia.

Bukele, Noboa y Jerí: la política del video corto y la estética anti-protocolo, ¿clave para 2026?

El analista político Luis Benavente recuerda que estamos frente a una “megatendencia” en la política donde los líderes jóvenes ganan adeptos siendo “menos protocolares” y caracterizándose por un alto dominio del entorno digital, con clips que busquen la viralización en plataformas como TikTok o Instagram.

“El video y la creatividad pesa más que un discurso formal. Ya no funciona el político acartonado”, menciona a este diario. Ello se traduce en interacciones del mandatario con vendedores ambulantes cerca de la Plaza de Armas, abrazos espontáneos con ciudadanos, transmisiones en vivo o ‘tuits’ en X para aclarar cualquier interrogante que se le plantee —y que quiera responder—.

Benavente pone en este bombo a líderes internacionales como Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) e incluso a líderes empresariales como Marck Zuckerberg y Jeff Bezos, quienes cargan con una “estética de informalidad, cercanía y modernidad”.

No obstante, descarta que la popularidad de José Jerí sea fácilmente transferible a su partido Somos Perú u otros candidatos, dado que Perú no tiene un sistema partidario sólido y por ende, no hay un voto duro significativo. Para muestra un botón: Mario Vizcarra tiene un alcance muy limitado comparado a su hermano Martín Vizcarra, a pesar del respaldo popular y la férrea interacción del condenado expresidente en redes como TikTok.

Requena acota que el estilo de José Jerí no implica ninguna nueva forma de hacer política y solo replica a los ejemplos citados, bajo una cultura de inmediatez, redes sociales y comunicación emocional, en donde “lo simbólico pesa tanto o más que la gestión”.

Expertos advierten que la popularidad de Jerí podría no transferirse a su partido en futuras elecciones, mas su imagen puede verse beneficiada por el año electoral, donde la atención está puesta en los aspirantes. Foto: GEC

El horizonte 2031 aparece en el cálculo del presidente Jerí Oré

“Va a procurar que su gestión tenga una recordación positiva pensando en el 2031″, soslaya Requena. En esa línea, ambos expertos coinciden en que José Jerí aprovechará el año electoral para continuar con un estilo de comunicación sencillo y sin someterse a “entrevistas exigentes”.

Para Benavente, “Jerí está comenzando oficialmente su campaña hacia el 2031”, y con los formatos de entretenimiento y entrevistas informales, aprovechará que los ojos de la ciudadanía estarán enfocados en la infinidad de candidatos que buscan la presidencia en 2026.

Aclaran los analistas que el contexto electoral suele favorecer a los gobernantes en salida, especialmente cuando los aspirantes que compiten generan “temor” en la ciudadanía. “El recuerdo del gobierno que termina tiende a suavizarse”, sostiene Benavente.