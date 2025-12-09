Luego del cumplimiento de las elecciones primarias que se desarrollaron el domingo 7 del presente mes y el 30 de noviembre, las agrupaciones políticas designaron a sus respectivos candidatos que los representarán en las justas electorales del 12 de abril del 2026.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dio por finalizado el cómputo de las elecciones primarias bajo la modalidad de delegados, realizadas el domingo pasado por 37 agrupaciones políticas para definir a sus candidatos a la Presidencia de la República, el Congreso y el Parlamento Andino.

Una semana antes, el domingo 30 de noviembre, el Partido Aprista y Renovación Popular, elegieron a sus candidatos mediante la modalidad de “un militantes, un voto”.

Resultados pasarán a etapa de fiscalización

La ONPE informó que los resultados oficiales serán remitidos al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y a los respectivos Órganos Electorales Centrales (OEC), para la elaboración de las listas finales de candidatos, las cuales serán presentadas en la etapa de inscripción de candidaturas ante los Jurados Electorales Especiales en el marco de las Elecciones Generales 2026, informó la Agencia Andina.

El JNE tiene hasta el 15 de diciembre proclamar los resultados oficiales de las elecciones primarias.

Partidos políticos que elegieron candidatos mediante sus afiliados:

1. Partido Aprista Peruano

- Presidente: Enrique Valderrama Peña

- Vicepresidenta: María Inés Valdivia Acuña

- Segundo vicepresidente: Lucio Antonio Vásquez Sánchez

2. Renovación Popular

- Presidente: Rafael López Aliaga

- Vicepresidenta: Norma Yarrow Lumbreras

- Segundo vicepresidente: Jhon Iván Ramos Malpica

Partidos políticos que eligieron candidatos vía delegados:

1. Acción Popular

- Presidente: Isaac Alfredo Barnechea García

- Vicepresidente: Armando Villanueva Mercado

- Segundo vicepresidente: Tania Janet Abad Jaime

2. Ahora Nación – AN

- Presidente: Pablo Alfonso López Chau Nava

- Vicepresidente: Luis Alberto Villanueva Carbajal

- Segundo vicepresidente: Ruth Zenaida Buendía Mestoquiari

3. Alianza para el Progreso

- Presidente: César Acuña Peralta

- Vicepresidente: Jessica Milagros Tumi Rivas

- Segundo vicepresidente: Alejandro Soto Reyes

4. Avanza País – Partido de Integración Social

En el caso de Avanza País – Partido de Integración Social, la candidatura presidencial recayó en el general José Williams Zapata, luego de que el comunicador Phillip Butters presentara su renuncia irrevocable al partido el pasado 5 de diciembre, a pocos días de las elecciones primarias, proceso en el que iba a participar como precandidato.

La agrupación política informó de esta decisión a través de sus canales oficiales en la red social X (antes Twitter).

5. Partido Político Fe en el Perú

- Presidente: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro

- Vicepresidenta: Yessika Roxsana Arteaga Narváez

- Segundo vicepresidenta: Shellah Belén Palacios Rodríguez

6. Frente Popular Agrícola del Perú

- No presentó fórmula presidencial

Keiko Fujimori encabeza nuevamente la plancha presidencial naranja, esta vez junto a Miguel Torres y Luis Galarreta. Foto: AFP

7. Fuerza Popular

- Presidenta: Keiko Sofía Fujimori Higuchi

- Vicepresidente: Luis Fernando Galarreta Velarde

- Segundo vicepresidente: Miguel Ángel Torres Morales

8. Juntos por el Perú

- Presidente: Roberto Helbert Sánchez Palomino

- Vicepresidenta: Analí Márquez Huanca

- Segundo vicepresidenta: Brígida Curo Bustincio

9. Partido Político Libertad Popular

- Presidente: Rafael Jorge Belaúnde Llosa

- Vicepresidente: Pedro Álvaro Cateriano Bellido

- Segundo vicepresidenta: Tania Ulrika Porles Bazalar

10. Partido Ciudadanos por el Perú

- No presentó fórmula presidencial

11. Partido Cívico Obras

- Presidente: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli

- Vicepresidente: Daniel Hugo Barragán Coloma

- Segundo vicepresidenta: Dina Irene Hancco Hancco

12. Partido del Buen Gobierno

- Presidente: Jorge Nieto Montesinos

- Vicepresidenta: Susana Flor de María Matute Charún

- Segundo vicepresidente: Carlos David Caballero León

13. Partido Demócrata Unido Perú

- Presidente: Charlie Carrasco Salazar

- Vicepresidenta: María Edith Paredes Verdy

- Segundo vicepresidente: Wilbert Gabino Segovia Quin

14. Partido Demócrata Verde

- Presidente: Alex Gonzales Castillo

- Vicepresidenta: Maritza del Carmen Rosario Milagros Sánchez Perales

- Segundo vicepresidente: Félix Medardo Murazzo Carrillo

15. Partido Democrático Federal

- Presidente: Armando Joaquín Masse Fernández

- Vicepresidente: Virgilio Acuña Peralta

- Segundo vicepresidenta: Lydia Lourdes Díaz Pablo

16. Partido Democrático Somos Perú

- Presidente: George Patrick Forsyth Sommer

- Vicepresidente: Johanna Gabriela Lozada Baldwin

- Segundo vicepresidenta: Herbe Olave Ugarte

17. Partido Frente de la Esperanza 2021

- Presidente: Luis Fernando Olivera Vega

- Vicepresidenta: Elizabeth María del Rosario León Chinchay

- Segundo vicepresidente: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez

Mesías Guevara encabeza la lista del Partido Morado. Foto: GEC.

18. Partido Morado

- Presidente: Mesías Antonio Guevara Amasifuen

- Vicepresidente: Heber Diómedes Cueva Escobedo

- Segundo vicepresidenta: Marisol Yolanda Liñán Solís

19. Partido País para Todos

- Presidente: Carlos Gonzalo Álvarez Loayza

- Vicepresidenta: María Cristina Chambizea Reyes

- Segundo vicepresidente: Diego Edgar Guevara Vivanco

20. Partido Patriótico del Perú

- Presidente: Herbert Caller Gutiérrez

- Vicepresidenta: Rossana Elena Montes Tello

- Segundo vicepresidente: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi

21. Partido Político Integridad Democrática

- Presidente: Wolfgang Mario Grozo Costa

- Vicepresidenta: Bertha Cecilia Azabache Miranda

- Segundo vicepresidente: Wellington Prada Chipayo

22. Partido Político Nacional Perú Libre

- Presidente: Vladimir Roy Cerrón Rojas

- Vicepresidente: Flavio Cruz Mamani

- Segundo vicepresidenta: Bertha Rojas López

23. Partido Político Perú Acción

- Presidente: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara

- Vicepresidente: Roberto Diego Koster Jáuregui

- Segundo vicepresidenta: Clara Amelia Quispe Torres

24. Partido Político Perú Primero

- Presidente: Mario Enrique Vizcarra Cornejo

- Vicepresidente: Carlos Hernán Illanes Calderón

- Segundo vicepresidenta: Judith Carla Mendoza Díaz

25. Partido Político PRIN

- Presidente: Walter Gilmer Chirinos Purizaga

- Vicepresidente: Julio Alberto Vega Ybañez

- Segundo vicepresidenta: Mayra Lizeth Vargas Gil

26. Partido SÍCREO

- Presidente: Alfonso Carlos Espa y Garcés-Alvear

- Vicepresidente: Alejandro Agustín Santa María Silva

- Segundo vicepresidenta: Melitza Melania Yanzich Villagarcía

27. Partido Político Perú Moderno

- Presidente: Carlos Ernesto Jaico Carranza

- Vicepresidente: Miguel Elías Almenara Huayta

- Segundo vicepresidenta: Liz Verónica Quispe Santos

28. Podemos Perú

- Presidente: José León Luna Gálvez

- Vicepresidenta: Jaqueline Cecilia García Rodríguez

- Segundo vicepresidente: Raúl Martín Noblecilla Olaechea

29. Primero La Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso

- Presidenta: María Soledad Pérez Tello de Rodríguez

- Vicepresidente: Raúl Alberto Molina Martínez

- Segundo vicepresidente: Manuel Antonio Ato del Avellanal Carrera

30. Progresemos

- Presidenta: Paul Davis Jaimes Blanco

- Vicepresidente: Mónica Margot Guillén Tuanama

- Segundo vicepresidente: Jorge Luis Caloggero Encina

31. Salvemos al Perú

Fórmula 1 (36.364%):

- Presidenta: Antonio Ortiz Villano

- Vicepresidente: Jaime José Eduardo Freundt López

- Segundo vicepresidente: Giovanna Ángela Demurtas Moya

Fórmula 2 (36.364%):

- Presidente: Cosme Mariano González Fernández

- Vicepresidente: Wilbert Mariano Portugal Menéndez

- Segundo vicepresidenta: Katherine Giulliana Ramírez Aguirre

32. Partido Político Un Camino Diferente

- Presidenta: Rosario del Pilar Fernández Bazán

- Vicepresidente: César Arturo Fernández Bazán

- Segundo vicepresidenta: Anita María Carnero Paredes de Gonza

33. Partido Político Cooperación Popular

- Presidente: Yonhy Lescano Ancieta

- Vicepresidenta: Carmela Silene Salazar Jáuregui

- Segundo vicepresidenta: Vanessa Rubith Lazo Valles

34. Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE–Perú

- Presidente: Napoleón Becerra García

- Vicepresidente: Winston Clemente Huamán Henríquez

- Segundo vicepresidenta: Nelida Juliana Cuayla Cuayla

Alianzas Electorales

35. Unidad Nacional

- Presidente: Roberto Enrique Chiabra León

- Vicepresidente: Javier Ignacio Bedoya Denegri

- Segundo vicepresidenta: Neldy Roxana Mendoza Flores

36. Venceremos

- Presidente: Ronald Darwin Atencio Sotomayor

- Vicepresidenta: Elena Carmen Rivera Huamán

- Segundo vicepresidente: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón

37. Fuerza y Libertad

- Presidenta: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo

- Vicepresidente: Gilbert Félix Violeta López

- Segundo vicepresidenta: María Luz Pariona Oré