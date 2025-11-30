Al 92.937% de actas procesadas según la web de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el partido Renovación Popular confirmó la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga en las elecciones internas realizadas este domingo 30 de noviembre, con miras a los comicios generales del 2026.

Los electores hábiles de dicha agrupación política son 33,988.

López Aliaga encabeza la única lista, donde está acompañado de Norma Yarrow (primera vicepresidencia) y Jhon Iván Ramos Malpica (segunda vicepresidencia).

Al 92.937% se han contabilizado 9,205 votos emitidos, de los cuales 8,577 son válidos, 150 en blanco y 478 nulos.

Por su parte, el APRA llevó a las urnas una amplia oferta interna: 14 planchas presidenciales competieron para encabezar la fórmula presidencial y sus respectivas vicepresidencias.

A fin de garantizar el sufragio en ambas organizaciones políticas en Lima y Callao, la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Lima Centro de la ONPE habilitó 49 locales de votación, la mayoría en centros educativos, en los cuales se deberán instalar 95 mesas de sufragio.

(Foto: Andina)

En estas dos circunscripciones deberían haber concurrido 25,559 afiliados de ambos partidos políticos.

Asimismo,hoy, los afiliados de 34 partidos y tres alianzas electorales –Unidad Nacional, Venceremos y Fuerza y Libertad– eligieron a sus delegados, quienes una semana más tarde elegirán finalmente sus candidatos.