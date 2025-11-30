Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)
Rafael López Aliaga. (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

y afirmó de estar de acuerdo con que el plazo debería ser solo de un año.

“Yo creo que es mucho el plazo que están pidiendo ahora. Debería ser un año nada más, pero ya es cuestión del Congreso que decida”, indicó tras acudir a votar, como parte de las elecciones internas de su partido, Renovación Popular.

El precandidato presidencial indicó que en

LEA TAMBIÉN: Congreso “ata de manos” al Gobierno para depurar el Reinfo: ¿cuál sería el nuevo escudo legal?

Además, reiteró que, de llegar a la presidencia, tomará acciones radicales contra la minería ilegal, especialmente en la región Madre de Dios.​

“El 28 de julio entramos con el Ejército. Lo que pasa en La Pampa es una ciudad liberada. Ahí se violan niñas, se viola la ecología, se viola el estado de derecho. Eso se acaba”, precisó.

LEA TAMBIÉN: TC reitera que Estado no puede exonerar de responsabilidad penal a los mineros del Reinfo

y mencionó que, en Chile, según precisó, se resolvió rápidamente este problema.

Finalmente, criticó la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, señalando que debería ser “cero”.

“Cero, debería devolver el dinero que ha cobrado”, puntualizó el exalcalde de Lima.

López Aliaga reiteró que, de llegar a la presidencia, tomará acciones radicales contra la minería ilegal. Foto: Captura/Difusión
López Aliaga reiteró que, de llegar a la presidencia, tomará acciones radicales contra la minería ilegal. Foto: Captura/Difusión

TE PUEDE INTERESAR

Tren Lima-Chosica necesitará cambios al contrato para funcionar totalmente: los 3 ajustes
Corte de Nueva York autoriza al Perú a rastrear operaciones financieras ligadas a Rutas de Lima
Reggiardo descarta “cobro de peajes” en caso MML asuma administración de vías

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.