Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular y precandidato presidencial, cuestionó el dictamen del Congreso que amplía el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta 2027 y afirmó de estar de acuerdo con que el plazo debería ser solo de un año.

“Yo creo que es mucho el plazo que están pidiendo ahora. Debería ser un año nada más, pero ya es cuestión del Congreso que decida”, indicó tras acudir a votar, como parte de las elecciones internas de su partido, Renovación Popular.

El precandidato presidencial indicó que en el Parlamento hay muchas personas vinculadas a la minería ilegal y que esos lazos influyen en el debate sobre el Reinfo.

Además, reiteró que, de llegar a la presidencia, tomará acciones radicales contra la minería ilegal, especialmente en la región Madre de Dios.​

“El 28 de julio entramos con el Ejército. Lo que pasa en La Pampa es una ciudad liberada. Ahí se violan niñas, se viola la ecología, se viola el estado de derecho. Eso se acaba”, precisó.

López Aliaga propuso la compra estatal de oro como una herramienta para acelerar la formalización minera y mencionó que, en Chile, según precisó, se resolvió rápidamente este problema.

Finalmente, criticó la pensión vitalicia solicitada por la expresidenta Dina Boluarte, señalando que debería ser “cero”.

“Cero, debería devolver el dinero que ha cobrado”, puntualizó el exalcalde de Lima.