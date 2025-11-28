La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina
La minería ilegal usa el Reinfo como un camuflaje legal. | Foto: Andina
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Esta semana ingresó a trámite el dictamen de la Comisión de Energía y Minas del Congreso que aprueba una nueva extensión del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), esta vez hasta fines del 2027 (dos años más). Con esto queda a solo voluntad política de ser debatido en el Pleno.

