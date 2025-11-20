La minería ilegal se expandió en todos estos años camuflada en el Reinfo. | GEC
La minería ilegal se expandió en todos estos años camuflada en el Reinfo. | GEC
Ricardo Guerra Vásquez
mailRicardo Guerra Vásquez

Una nueva ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027, ante inexistentes avances en la elaboración de una nueva ley para la Minería Artesanal y en Pequeña Escala (Ley Mape), avanza en el Congreso de la República de Perú.

