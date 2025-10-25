El oro es un clásico refugio ante la volatilidad. (Foto: Arnd Wiegmann/Reuters) (SWITZERLAND - Tags: BUSINESS)
Guillermo Westreicher Herrera
Guillermo Westreicher Herrera

El oro, activo refugio por excelencia, ha sufrido en los últimos días un retroceso en su cotización. Sin embargo, ello podría representar una oportunidad para algunos inversionistas que esperan una recuperación a futuro, ¿qué instrumento usan?

