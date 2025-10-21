Precious metals have been on a tear this year, with gold registering a ninth straight week of gains. Photographer: Milan Jaros/Bloomberg
Precious metals have been on a tear this year, with gold registering a ninth straight week of gains. Photographer: Milan Jaros/Bloomberg
Únete a nuestro canal
Newsletter Internacional
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El oro, uno de los activos considerados refugio en tiempos de incertidumbre, sufrió su mayor caída en cuatro años, tras semanas de ganancias en un rápido rally que llevó los indicadores técnicos a niveles extremos.

TE PUEDE INTERESAR

Australiana Solis Minerals expande su presencia en Perú y adquiere proyecto cuprífero Cucho
Inversión minera en Perú “brilla” aún, pero ¿por qué hay menor optimismo hacia adelante?
Minem autoriza a Tía María: así progresa el proyecto cuprífero que arrancará en 2027
Empleo en minería rompe récord, pero enfrenta desafíos para seguir creciendo

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.