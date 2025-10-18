Empleo en minería rompe récord. Foto: GEC.
Empleo en minería rompe récord. Foto: GEC.
Únete a nuestro canal
Newsletter Minería
Elías García Olano
mailElías García Olano

El alza imparable en los precios del cobre, el oro y la plata parece estar impulsando no solo una mayor actividad minera en el Perú, sino también una mayor creación de empleos directos en dicho sector.

TE PUEDE INTERESAR

Antamina camina a recuperar producción de cobre, pero se enfrentan a aumento de violencia
“Paradoja” del cobre y el oro: ausencia de más inversiones pasa factura al Perú
Producción de cobre crece, pero el “milagro” solo se llama Las Bambas, ¿y las otras minas?
Minería ilegal e informal del cobre se extendería a cinco regiones del Perú

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.