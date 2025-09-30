Actualmente, Mitta Perú opera una flota de más de 2,000 vehículos, con un fuerte protagonismo de las pick-ups. (Foto: Mitta Perú)
Alejandro Milla
En un mercado donde apenas el 12% al 13% de las flotas corporativas operan bajo la modalidad de renting, el leasing vehicular en Perú aún tiene un amplio terreno por conquistar. De los tres millones de vehículos registrados en el país, solo 22,000 forman parte de este esquema. En ese contexto, Mitta Perú —filial de Mitsui Corporation— ha logrado posicionarse con una propuesta que nació en el sector minero y hoy se expande hacia nuevas industrias. Hacia 2026, la firma ya ha delimitado su hoja de ruta clara para incrementar su flota y fortalecer su infraestructura operativa el próximo año.

