Según cifras del gremio automotor, el 2024 marcó un hito para el mercado de vehículos electrificados en Perú. La venta de vehículos híbridos convencionales lideraron el crecimiento dentro de este segmento, seguidos por los híbridos ligeros. Mientras que los vehículos 100% eléctricos ya representan el 7% del market share.

Y, en este contexto, algunas marcas de autos han tenido más éxito. De acuerdo a Antonio Ranilla, gerente de Posventa de Kia Perú, la operación de la firma coreana en el país ha logrado tan buen resultado que la compañía decidió invertir este año -en el marco de su programa Kia Potential- S/ 1 millón para la primera fase de implementación de su primer centro de entrenamiento en Latinoamérica, nada menos que en Lima, en un área de casi 200 metros cuadrados dentro de la sede de Cibertec Lima Centro.

Benjamin Arostegui, director Académico de escuela de Ingeniería de Cibertec, explica a G de Gestión que este año comenzarían a formar a los primeros 25 estudiantes, que pertenecen a las carreras de mecatrónica automotriz y mecánica automotriz, en el centro de entrenamiento, para especializarse en la nueva tecnología y en los vehículos a combustión.

LEA TAMBIÉN: El sector que impulsa el renting vehicular este año en Perú: no es la minería

“Para la segunda fase de este programa, esperamos un mayor equipamiento. Será progresiva la inversión y en la medida que aparezcan nuevas tecnologías. Cuando Kia traiga los híbridos, implementaremos también esa tecnología”, detalló.

Cabe señalar que, solo en Lima, operan alrededor de 38,000 talleres formales dedicados al mantenimiento vehicular. Sin embargo, la especialización en electromovilidad aún es escasa. Por ello, las carreras técnicas vinculadas al mantenimiento de estas tecnologías figuran entre las más demandadas del año. Algunos institutos ya ofrecen programas intensivos de solo dos años, y, según diversos portales de empleo, los egresados pueden llegar a percibir salarios iniciales desde S/3.000.

El contenido del entrenamiento permitirá que los estudiantes accedan a conocimientos sobre nuevas tecnologías, innovación tecnológica y movilidad sostenible, con énfasis en vehículos eléctricos e híbridos.

Kia en Perú: “invertiremos en más electrolineras”

Kia Potencial es un programa concebido en Corea pero puesta en marcha en el Perú. ¿La razón? Además del desempeño del mercado peruano en ventas, estudiantes peruanos también han demostrado en algunos de los concursos internacionales sus conocimientos en gestión técnica y mantenimiento.

“Estamos iniciando con cursos de formación técnica, seleccionando a estudiantes que recibirán becas y que, a futuro, podrán ser fuente de talento para nuestra red de concesionarios”, señala Ranilla.

“En Perú, los vehículos híbridos aún no alcanzan ni el 0.5% del mercado y la presencia de autos 100% eléctricos es todavía menor”, señala. A pesar del bajo volumen actual, la marca coreana no deja de prepararse: “No esperamos a que ocurra el cambio, trabajamos como si fuera inminente. Ya lo hemos visto en países como Chile o Colombia, donde el giro llegó de forma repentina, impulsado por beneficios como el IGV reducido o medidas de gestión vehicular”.

LEA TAMBIÉN: Grupo Sandoval y su ambicioso plan con Talma para expandirse en la región

Además de preparar a futuros técnicos, la marca tiene como objetivo sostener su crecimiento en el país. Actualmente, Kia viene creciendo entre 5% y 7% anual en participación de mercado en Perú, con expectativas de seguir incrementando tanto el market share como la calidad de la experiencia del usuario.

En junio, la marca lanzará su primera pickup en el mercado peruano, ampliando su ya robusto portafolio de casi 15 modelos, que van desde el Picanto hasta vehículos de lujo de más de US$110 mil. Entre las novedades también figuran la Sportage híbrida, un rediseño del modelo tradicional, y el nuevo Kia Acarius, un SUV de tres filas de asientos, segmento que tiene fuerte acogida en el país.

Además, la compañía invertirá en la instalación de más electrolineras en alianza con centros comerciales, hoteles y restaurantes, con la meta de cerrar el año con alrededor de 20 puntos de carga. “La inversión promedio por electrolinera puede rondar los US$4.000, dependiendo de la infraestructura del local. Por ahora, trabajamos en cinco en paralelo que esperamos inaugurar a inicios del segundo semestre del 2025”, asegura.