Son cuatro las empresas que integran el Grupo Sandoval y una de las más dinámicas y con mayor proyección internacional es Talma. ¿Qué planes tiene para este año?

Este año vamos a invertir alrededor de US$ 50 millones en toda la región. Actualmente operamos en México, Ecuador, Colombia y naturalmente en Perú. En el caso de Colombia, este año invertiremos US$5 millones en la adquisición de equipos especializados de última tecnología, y hemos terminado de implementar un taller de mantenimiento de 7,000 m² en el aeropuerto El Dorado sobre el cual se viene invirtiendo US$3.7 millones durante los dos últimos años.

En el caso de México tenemos un negocio de carga aérea y este 2025 se tiene destinado invertir US$9 millones para la construcción de un segundo almacén de carga en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), lo que permitirá duplicar su capacidad instalada y consolidar su presencia en uno de los principales nodos logísticos del país.

De hecho, nuestra empresa, nuestro negocio de carga principal hoy día está en México. Y nuestro negocio de rampa principal está en Colombia. O sea, son los mercados principales que tenemos en esos dos.

Y en el caso de Perú ¿cuál es la proyección?

Este 2025 es la apertura del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y, para ello, durante este y los siguientes años invertiremos alrededor de US$70 millones. En lo que respecta a 2025, parte de esa inversión se dará en US$20 millones destinados a la renovación del equipo necesario para las operaciones de asistencia en tierra, y así reforzar la seguridad, eficiencia y puntualidad de los vuelos y US$8 millones serán para infraestructura e implementación de talleres de mantenimiento.

Actualmente estamos a la espera del inicio de operaciones en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez (AIJCH). En 2024 se adjudicaron el servicio de rampa, producto de un proceso de licitación (subasta) donde obtuvo el mayor puntaje en la propuesta técnica en comparación con los demás postores. Ahí estamos invirtiendo 8 millones de dólares. Ya está lista prácticamente porque tenemos que empezar a operar en ella el 1 de junio, que es la nueva fecha de operación. Además, invertiremos US$20 millones en equipamiento, similar al equipo que te comentaba de Colombia.

¿Y cuál es el monto de inversión para los siguientes años?

En los siguientes años vamos a tener que invertir aproximadamente US$40 millones de más en seguir renovando este equipo. Por ello, en total son US$ 70 millones en los próximos años.

¿Están viendo nuevos países donde ingresar?

De hecho, queremos ir a un siguiente país. Hemos estado explorando ya hace algún tiempo el mercado de Argentina. Lo vemos muy atractivo. Nosotros hacemos cierto paralelo con el Perú de los 90. Un mercado que se liberaliza, que se abre a diferentes actores privados. Donde la inflación cae, la población recupera su capacidad adquisitiva. Obviamente hay riesgos, como entrar a cualquier país. Sobre todo, uno que está teniendo cambios tan importantes. Estamos viendo ahí algunas opciones para tratar de entrar. Y con suerte entraremos este año y será nuestro quinto país.

Un nuevo destino por llegar en Centroamérica

Y con Inmobiliaria Koricancha ¿cuál es el horizonte?

Es nuestra compañía inmologística estamos explorando oportunidades de crecimiento en distintos mercados de la región. Por ejemplo, ahorita estamos en un proceso para hacer un desarrollo similar a Lima Cargo City en el Callao, en un país de Centroamérica.

En el caso de Perú, en el último trimestre del 2023 Koricancha obtuvo la buena pro en un concurso y con ello un contrato por 16 años como desarrollador y operador de la infraestructura que será utilizada por 3 distintos operadores de servicios aeroportuarios en una zona colindante al nuevo terminal. Es un desarrollo que, en su primera etapa, ha puesto en valor cerca de 40 mil m2, con una inversión de US$19 millones. En este espacio operarán proveedores de servicio de rampa, carga aérea y duty free, entre otros. La segunda fase de desarrollo dependerá de la demanda y será ejecutada en un área de aproximadamente 30 mil m2.

¿Cuánto es el aporte de las operaciones del exterior para el grupo?

Hoy día en día más del 40% de los ingresos del grupo se generan fuera del país.

¿Con los otros negocios, como Dinet, podrían ir a otras partes de la región?

Con Dinet, operamos en retail, en consumo masivo, en minería, en construcción, en productos de belleza. Atendemos tiendas de conveniencia, supermercados, tiendas por departamentos. Entonces el mercado es amplísimo y por ahora no nos ha sido necesario ir creciendo hacia nuevos mercados en el exterior. Pero sí, nuestra idea es en los cuatro negocios poder llegas a nuevos destinos, aprovechamos que ya estamos en ciertas geografías que ya conocemos.

Los más de US$ 2,000 millones en inversiones dentro de Aeropuertos del Perú

Con Aeropuertos del Perú (AdP) ¿Cómo avanzan sus proyectos de inversión?

En ADP tenemos un plan de inversiones muy ambicioso. Esto es una concesión co-financiada. Quiere decir que nosotros diseñamos lo que se requiere en base a ciertos parámetros técnicos, los organismos del gobierno lo aprueban. Y una vez que está aprobado, lo financiamos y construimos. Hay un plan muy ambicioso, tanto en lo que compete al Plan de Rehabilitación y Mantenimiento, que son básicamente pistas, plataformas y cercos. Y luego están los planes maestros de desarrollo que tienen que ver con los terminales de pasajeros.

¿Qué montos de inversión se manejan?

Hay 12 proyectos de un plan y 12 proyectos en el otro plan. Por ejemplo, acabamos de terminar la pista de Chiclayo y estamos por terminar en los próximos meses la pista en el aeropuerto de Piura. Entre ambos proyectos hemos invertido unos US$ 100 millones. Y durante el 2025, lo que estamos haciendo es empezar un proceso de licitación para la pista de Pucallpa e Iquitos. Son montos importantes, más o menos US$ 250 millones. Y el pipeline viene con mucho más, porque hay que hacer lo mismo con las 12 pistas de la concesión. Hay mucho por hacer. Si se llegaran a aprobar todos, vamos a estar encima de los US$ 2,000 millones.

¿Qué avance hay en otros proyectos?

Estamos haciendo el expediente técnico para la ampliación del aeropuerto en Chiclayo, que va a ser una inversión muy importante. Esperemos poder hacerla lo antes posible. Ahora, los tiempos son relativamente largos, porque pasamos por un proceso de revisión del Estado, ya que es un proyecto cofinanciada.

En general ¿cómo ha avanzado el crecimiento de los aeropuertos?

De hecho, hasta antes de la pandemia, nuestra tasa de crecimiento compuesto era de más del 14%. Tras la Covid-19 bajó a 10%, que igual es bastante interesante. El año pasado hemos cerrado con 7 millones y medio de pasajeros y este año vamos a hacer 8 millones.