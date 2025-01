Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú, indicó a Gestión que el 2024 obtuvo un crecimiento de 30% en su participación en el mercado peruano, pasando de 2.2% a 2.8%. Si bien este porcentaje podría parecer modesto, el directivo sostuvo que no participan en todos los segmentos del mercado. “Nuestro enfoque está en vehículos utilitarios pequeños y medianos, mientras que no cuenta con sedanes de los segmentos B o C o hatchback. Esto significa que nuestra participación efectiva se concentra en aproximadamente un 35 y 40% de la industria”, detalló.

Para lograr este rendimiento, la compañía realizó lanzamientos en segmentos clave del mercado peruano, como la renovación del Mustang, además de la versión de la Bronco tradicional, renovaciones de la Explorer y la F-150.

En medio de un contexto más favorable hacia 2025, donde el mercado automotriz proyecta un crecimiento moderado de entre 2.5% y 3% interanual, el directivo anticipó sostener su ritmo de crecimiento alcanzado en el último periodo de tiempo. “Si bien la consigna es continuar fortaleciendo nuestro portafolio y cobertura mediante aliados, nuestros principales drivers de crecimiento son la Ranger y Territory, que juntas concentran alrededor del 70% de nuestras ventas”, anotó el directivo de Ford.

LEA TAMBIÉN: Las acciones de Audi para mantener su participación en la categoría de alta gama

La oportunidad de crecimiento mediante vehículos comerciales

Para 2025, el directivo de Ford señaló que uno de los principales “drivers” de crecimiento es el avance de sus ventas corporativas. En la actualidad, este canal representa aproximadamente el 15% de sus ventas totales en el país, con una tendencia de crecimiento constante. “Este segmento se gestiona a través de una división especializada en operaciones de flotas, lo que permite a la marca atender una amplia variedad de sectores”, indicó Molina Pico.

En detalle, la industria minera y agrícola son las más representativas en términos de volumen, debido a la alta demanda de pickups. Sin embargo, la oferta de Ford no se limita a este tipo de vehículos.

“La compañía también comercializa SUV’s y otros modelos para clientes que requieren soluciones personalizadas para sus flotas, incluyendo sectores como el de visitadores médicos, empresas de renting o empresas con necesidades de movilidad específicas”, indicó el ejecutivo.

Para esta división, la empresa se encuentra trabajando en ofrecer nuevas soluciones que mejoren la eficiencia operativa de los vehículos. En este contexto, la compañía ha lanzado Ford Pro, una nueva división enfocada en maximizar las operaciones de sus usuarios, especialmente aquellos que gestionan flotas de vehículos”, señaló el representante de la marca.

El primer modelo en integrar esta iniciativa es la Ford Ranger, una de las pick-up medianas más vendidas del mercado local, que el año pasado recibió una inversión de US$500 millones en su planta en Argentina para convertirse en un vehículo conectado.

“Este avance tecnológico permite que esta unidad cuente con un chip celular integrado, lo que habilita la transmisión constante de datos de telemetría. Con ello, los clientes pueden monitorear en tiempo real el estado y rendimiento de sus vehículos a través de una plataforma diseñada para la gestión de flotas”, detalló Molina Pico.

Francisco Molina Pico, gerente general de Ford Perú

Planifica nuevas aperturas

Ford Perú opera exclusivamente a través de una red de concesionarios, contando con 22 puntos de venta y 19 puntos de servicio a nivel nacional hasta diciembre. Sin embargo, antes de finalizar 2024, la red se ampliará con la apertura de un nuevo local en Lima, alcanzando los 23 puntos de comercialización y 20 puntos de servicio.

En cuanto a su expansión fuera de la capital este 2024, la compañía ha concretado nuevas sucursales en Chimbote y Piura, mientras que el año pasado se añadieron operaciones en Huaraz y Tarapoto. “Ya estamos trabajando en nuevas ubicaciones en el corto y mediano plazo. Todavía tenemos algunas oportunidades para seguir acercándonos a los usuarios, principalmente en provincia, pero aún no podemos brindar mayores detalles”, sostuvo.

Así, el representante de la firma estadounidense explicó que estas aperturas responden a la necesidad de ofrecer una cobertura más amplia para usuarios particulares como para clientes comerciales, en zonas con alta actividad económica.

“La expansión está alineada con el enfoque de la marca en los vehículos comerciales, especialmente aquellos orientados a operaciones industriales y mineras. Por ello, esta red incluye puntos de servicio para mantener la continuidad operativa de estos vehículos en entornos de trabajo”, anotó Molina Pico.

Además de los concesionarios físicos, Ford ha incorporado soluciones como talleres móviles y herramientas complementarias para acercarse aún más a sus clientes en zonas alejadas, donde aún no se encuentran con infraestructura de posventa.

En corto:

En los últimos tres años, la compañía ha introducido modelos completamente nuevos, no solo renovaciones. Entre los modelos más destacados, se encuentra la Bronco (SUV), Territory (SUVs compacta) y el Maverick (SUV pequeña)

En cuanto a vehículos electrificados, ya cuentan con las versiones híbridas de la Escape, Maverick y la F-150.

Temas que te pueden interesar sobre el sector automotriz:

SOBRE EL AUTOR Alejandro Milla Tapia Licenciado en Comunicación de la Universidad de Lima, con especialidad de periodismo y comunicación corporativa. Actualmente redacto en la sección negocios del Diario Gestión.