La segunda vuelta de las elecciones peruanas se llevará a cabo el domingo 7 de junio. Foto: Gob.pe
La segunda vuelta de las elecciones peruanas se llevará a cabo el domingo 7 de junio. Foto: Gob.pe
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Redacción Gestión
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, informó que “en menos de un mes” se tendrán los , la cual disputarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En diálogo con la prensa, afirmó que en la primera vuelta tuvieron “una carga sin precedentes”; no obstante, para la jornada del 7 de junio proyectan que “sea menos porque son dos organizaciones políticas que estarán compitiendo”.

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“Estimamos que en menos de un mes, quizá un mes, estemos proporcionando los resultados o antes, dependiendo de la carga procesal”, manifestó.

Roberto Burneo estima que el JNE tendrá menor carga procesal que en la primera vuelta. (Foto: Andina)
Roberto Burneo estima que el JNE tendrá menor carga procesal que en la primera vuelta. (Foto: Andina)

Burneo reconoció que habrá recuento de votos y mucha competencia entre los personeros de Juntos por el Perú y Fuerza Popular en esta segunda vuelta.

En esa línea, aseguró que el JNE trabajará “con independencia y transparencia”.

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Al ser consultado por por irregularidades en la contratación de servicios para el reparto de material electoral en la primera vuelta, evitó dar declaraciones.

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