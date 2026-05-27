El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó que “en menos de un mes” se tendrán los resultados oficiales de la segunda vuelta electoral, la cual disputarán Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

En diálogo con la prensa, afirmó que en la primera vuelta tuvieron “una carga sin precedentes”; no obstante, para la jornada del 7 de junio proyectan que “sea menos porque son dos organizaciones políticas que estarán compitiendo”.

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“Estimamos que en menos de un mes, quizá un mes, estemos proporcionando los resultados o antes, dependiendo de la carga procesal”, manifestó.

Roberto Burneo estima que el JNE tendrá menor carga procesal que en la primera vuelta. (Foto: Andina)

Burneo reconoció que habrá recuento de votos y mucha competencia entre los personeros de Juntos por el Perú y Fuerza Popular en esta segunda vuelta.

En esa línea, aseguró que el JNE trabajará “con independencia y transparencia”.

Al ser consultado por el informe de la Contraloría que responsabiliza a 10 funcionarios de la ONPE por irregularidades en la contratación de servicios para el reparto de material electoral en la primera vuelta, evitó dar declaraciones.