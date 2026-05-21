El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, informó que la agrupación política alcanzó hasta el momento los 25,500 personeros inscritos con miras a la segunda vuelta presidencial programada para el 7 de junio.

El representante señaló que el número de personeros creció de manera acelerada en los últimos días. Según indicó, cuando iniciaron el proceso de convocatoria contaban con alrededor de 13,500 inscritos, pero en las últimas 36 horas se sumaron más de 12 mil personas.

“Ya estamos en 25 mil 500 personeros. Desde que comenzamos, estábamos en 13 mil 500; en las últimas 36 horas se han inscrito más de 12 mil personas”, manifestó en declaraciones a RPP.

Dyer sostuvo que el objetivo de la organización es llegar a los 100 mil personeros para cubrir las más de 92 mil mesas de sufragio previstas y contar además con aproximadamente 10,500 jefes de centro de votación.

El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, señaló que el número de personeros creció de manera acelerada en los últimos días. Foto: Andina.

Asimismo, señaló que, a diferencia de la primera vuelta presidencial, el trabajo de los personeros durante la segunda jornada electoral sería menos complejo. Explicó que las mesas de sufragio se instalarán desde las 7:00 a.m., horario desde el cual los personeros podrán ingresar a los locales de votación para supervisar el desarrollo del proceso.

En esa línea, estimó que el conteo de votos podría extenderse entre una y una hora y media tras el cierre de la votación, lo que permitiría que los personeros concluyan sus labores pasada las seis de la tarde.

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Por otro lado, indicó que la agrupación comunicó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jurado Nacional de Elecciones su intención de registrar en video el conteo de votos durante la jornada electoral, asegurando que ello no interferirá con el desarrollo del proceso.

“Nuestros personeros legales hicieron la solicitud; han enviado escritos al JNE y a la ONPE con los argumentos legales correspondientes y solicitando que los personeros puedan grabar el conteo de votos. No hay nada que lo impida, estamos cumpliendo con las formalidades”, afirmó.