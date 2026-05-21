Marco Vinelli Ruiz, coordinador de plan de Gobierno de Fuerza Popular, en entrevista con Gestión. |FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
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Redacción Gestión
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como los exministros de Economía, Luis Carranza e Ismael Benavides, y espera que se puedan sumar otros especialistas.

Vinelli indicó que

El representante de Fuerza Popular explicó que

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Vinelli, asimismo, relató que se vinculó a Fuerza Popular luego de coincidir con Miguel Ángel Torres y que, posteriormente, Keiko Fujimori le encargó la coordinación del plan de gobierno con miras a las elecciones.

“Si ganamos las elecciones, si la población nos da la confianza, este plan se va a ejecutar para todos los peruanos no solo para los que votaron por Fuerza Popular”, mencionó en el podcast “Mirada de Fondo” de El Comercio.

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, promoción de la inversión privada y control del gasto público.

Además, aunque saludó que Pedro Francke, jefe del equipo económico de Juntos por el Perú, haya anunciado respeto a la autonomía del BCR, recordó que cuando fue ministro la pobreza aumentó dos puntos porcentuales, de 25% a 27%.

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Cabe recordar que

Fujimori evitó dar los nombres y precisó que la lista de especialistas se mantendrá en estricta reserva como parte de una estrategia logística de campaña.

“Yo voy a pedir una licencia y vamos a mantener en reserva todavía los nombres. El equipo ya se está preparando y en pocos días ustedes lo van a conocer. Lo importante es que el Perú va a conocer la experiencia que hay de parte de Fuerza Popular. Es una convocatoria amplia”, dijo.

Keiko Fujimori, a su vez, mencionó que pronto se conocerá quienes conformarán su equipo técnico. Foto: Julio Reaño/GEC
Keiko Fujimori, a su vez, mencionó que pronto se conocerá quienes conformarán su equipo técnico. Foto: Julio Reaño/GEC

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