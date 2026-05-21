El coordinador del plan de gobierno de Fuerza Popular, Marco Vinelli, manifestó que existen profesionales independientes que están colaborando con Fuerza Popular como los exministros de Economía, Luis Carranza e Ismael Benavides, y espera que se puedan sumar otros especialistas.

Vinelli indicó que el plan de gobierno de Fuerza Popular fue presentado ante los organismos electorales el 23 de diciembre y que no ha tenido cambios, lo que consideró que demuestra una sola línea política a seguir.

El representante de Fuerza Popular explicó que su agrupación busca transmitir estabilidad económica y política, en especial en lo referido a inversión privada y seguridad jurídica.

Vinelli, asimismo, relató que se vinculó a Fuerza Popular luego de coincidir con Miguel Ángel Torres y que, posteriormente, Keiko Fujimori le encargó la coordinación del plan de gobierno con miras a las elecciones.

“Si ganamos las elecciones, si la población nos da la confianza, este plan se va a ejecutar para todos los peruanos no solo para los que votaron por Fuerza Popular”, mencionó en el podcast “Mirada de Fondo” de El Comercio.

El economista defendió las bases económicas del plan fujimorista, en donde aseguró que estos incluyen respeto a la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR), promoción de la inversión privada y control del gasto público.

Además, aunque saludó que Pedro Francke, jefe del equipo económico de Juntos por el Perú, haya anunciado respeto a la autonomía del BCR, recordó que cuando fue ministro la pobreza aumentó dos puntos porcentuales, de 25% a 27%.

Cabe recordar que Keiko Fujimori, tras reunirse con dirigentes vecinales en Chorrillos como parte de su campaña, mencionó que pronto se conocerá quienes conformarán su equipo técnico.

Fujimori evitó dar los nombres y precisó que la lista de especialistas se mantendrá en estricta reserva como parte de una estrategia logística de campaña.

“Yo voy a pedir una licencia y vamos a mantener en reserva todavía los nombres. El equipo ya se está preparando y en pocos días ustedes lo van a conocer. Lo importante es que el Perú va a conocer la experiencia que hay de parte de Fuerza Popular. Es una convocatoria amplia”, dijo.