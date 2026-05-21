La Defensoría del Pueblo informó que, a abril de este año, se registraron 2 nuevos conflictos, 2 reactivados y un total de 190 casos a nivel nacional, de los cuales 159 están activos y 31 latentes.

Según el Reporte de Conflictos Sociales, correspondiente a abril de 2026, entre los nuevos casos se encuentra uno vinculado a denuncias por presuntas afectaciones ambientales y riesgos por el transporte de hidrocarburos en la comunidad nativa de Providencia, en la región Loreto. El otro está referido a la movilización de agricultores del Bajo Piura y Sechura por la caída del precio del arroz y otros productos.

Con respecto a los casos reactivados, uno corresponde a las protestas del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa) y de transportistas de carga pesada e interprovincial por el mal estado de la Vía Los Libertadores por los constantes accidentes en la zona. En tanto, en Piura, autoridades y dirigentes de caseríos reclamaron la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento.

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El reporte mencionó que, de los conflictos activos, 97 están en fase de diálogo, 29 en desescalamiento, 18 en fase temprana y 15 en escalada. Además, Loreto concentra el mayor número de conflictos en un solo departamento con 23, seguido por Puno con 21 y Áncash con 17.

Con relación al tipo, los conflictos socioambientales son los que se registran en mayoría, con 97 casos representando el 51.1%, los cuales dentro de ellos los vinculados a la minería representan el 33.7%. El 60.8% de los casos activos se abordaron mediante mecanismos de diálogo.

Por otro lado, en abril se registraron 202 acciones de protesta, donde se registraron las movilizaciones de agricultores arroceros del Bajo Piura y Sechura, las protestas de estudiantes por el medio pasaje y el conflicto en la comunidad nativa Providencia.

Precisamente, en este último conflicto mencionado, se reportó una persona fallecida y heridos tras la retención de una barcaza con hidrocarburos en Trompeteros, ante lo cual la Defensoría realizó intervenciones humanitarias y promovió el diálogo ante ello.