Congreso de la República promulgó la Ley Nº 32603 que crea la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín, sobre la base del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio de Loyola y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Humberto Yauri Martínez, ambos con sede en la provincia y departamento de Junín.

De acuerdo con el dispositivo legal, en un plazo de sesenta días calendario contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley, el Ministerio de Educación designa la comisión organizadora encargada de elaborar y aprobar el plan de desarrollo, el estatuto, los reglamentos y los documentos de gestión académica y administrativa de la universidad.

Asimismo, de la conducción y dirección académica hasta que se constituyan los órganos de gobierno en un periodo no mayor de cinco años contados a partir de la entrada en funcionamiento de la referida comisión.

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Las carreras profesionales que ofrece la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín son las siguientes:

Ingeniería Civil

Ingeniería de Energías Renovables y Gestión Ambiental

Ingeniería Agroindustrial y Alimentaria

Zootecnia

Ingeniería de Sistemas e Informática

Administración y Negocios Internacionales

Contabilidad

Enfermería.

El listado de carreras no es taxativo y puede ampliarse de acuerdo con las necesidades y la demanda educativa de la provincia de Junín del departamento de Junín, se lee en la norma.

Cabe mencionar que, la institución se constituye bajo la figura de fusión por absorción de institutos. En ese sentido, empieza su funcionamiento con el sistema administrativo y presupuestal, y con la infraestructura del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público San Ignacio de Loyola y del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Humberto Yauri Martínez, conforme a los arreglos establecidos por la ley.

El documento legal señala que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) ejerce las acciones y procedimientos previstos en la Ley 30220, Ley Universitaria, con la finalidad de que la Universidad Nacional Autónoma Húsares de Junín adquiera el licenciamiento institucional para su funcionamiento.