Cada vez más mujeres peruanas apuestan por la formación internacional como una vía para fortalecer su desarrollo profesional y precisamente Australia es hoy en día un país que viene fortaleciendo su oferta educativa para estudiantes internacionales, con un énfasis especial en mujeres interesadas en carreras vinculadas a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Gestión conversó al respecto con Jorge López Palma, gerente de negocios de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade), quien informó que efectivamente las universidades en Australia están impulsando becas de descuentos en matrícula y programas de apoyo dirigidos a mujeres, con el objetivo de promover su participación en especial en carreras STEM

López Palma detalló que a diferencia de otros sistemas, no existe una beca única estatal, sino que cada universidad administra sus propios fondos y programas de apoyo.

Actualmente, el país cuenta con 41 universidades, de las cuales solo una es privada. Aunque la educación no es gratuita, tanto estudiantes locales como extranjeros acceden a diversos descuentos y becas gestionados directamente por las instituciones educativas, lo que también fomenta la competencia académica entre ellas.

En este contexto, se viene impulsando una campaña para atraer a más mujeres, especialmente a nivel de posgrado. Las becas priorizan el mérito académico y, en algunos casos, están dirigidas exclusivamente a mujeres.

Posicionamiento global

El gerente de negocios de Austrade subrayó que a nivel académico, el país destaca por su posicionamiento global. Según el ranking QS 2026, 36 universidades australianas figuran entre las mejores del mundo, y un grupo selecto —conocido como el “Group of Eight”— se ubica en el top 50 internacional.

En cuanto a la duración de los estudios, Australia ofrece programas más cortos en comparación con otros países. El pregrado tiene una duración de tres años, las maestrías entre uno y dos años, y los doctorados alrededor de tres años, lo que reduce el tiempo de inversión académica y económica.

Otro de los principales atractivos del sistema australiano es la posibilidad de trabajar mientras se estudia. La visa de estudiante permite laborar hasta 48 horas quincenales. Además, al finalizar los estudios, los egresados pueden acceder a una visa de post-estudio que les permite permanecer en el país entre dos y cuatro años, dependiendo del programa cursado y la ciudad donde estudiaron.

El sistema también ofrece facilidades para estudiantes que viajan con sus familias. En algunos casos, la pareja puede trabajar a tiempo completo y, en determinados estados se cubre la educación escolar de los hijos.

En términos de seguridad y calidad de vida, Australia es percibido como un destino confiable. Las ciudades cuentan con transporte público eficiente, acceso a internet en espacios públicos y servicios de apoyo para estudiantes internacionales, incluyendo atención específica para mujeres.

Jorge López Palma, gerente de negocios de la Comisión Australiana de Comercio e Inversión (Austrade). Foto: Austrade

¿Cómo acceder a la oferta educativa australiana?

Para acceder a la oferta educativa, las interesadas pueden utilizar plataformas oficiales que permiten comparar universidades, costos, ciudades y programas, además de simular el nivel de inglés requerido y el costo de vida.

Finalmente, existen alternativas de financiamiento como becas integrales y créditos educativos con tasas preferenciales, lo que amplía las posibilidades de acceso para estudiantes internacionales.

Página oficial del gobierno australiano: www.StudyAustralia.gov.au

Según el ranking QS 2026, 36 universidades australianas figuran entre las mejores del mundo. La apuesta por carreras STEM. Foto: Austrade

Universidades australianas que ya cuentan con iniciativas específicas para impulsar la participación femenina en distintas disciplinas:

The Australian National University https://www.anu.edu.au/

Ofrece apoyos como el JCSMR Gender Equity Fund, dirigido a investigadoras en medicina que han visto interrumpida su carrera por maternidad o responsabilidades de cuidado, así como becas para mujeres en ingeniería, tecnología y matemáticas.

Links directos:

The University of Queensland https://www.uq.edu.au/

Existen distintos apoyos académicos dirigidos exclusivamente a mujeres, incluidos fondos de apoyo y premios para estudiantes en diversas áreas como ciencias veterinarias, con el objetivo de fomentar una mayor participación femenina en carreras científicas.

Links directos:

Macquarie University https://www.mq.edu.au/

Cuenta con la Women in Management and Finance Scholarship, que otorga hasta 15.000 dólares australianos por año para estudiantes internacionales que cursen programas de maestría en negocios, management o finanzas.

https://www.mq.edu.au/study/admissions-and-entry/scholarships/international/women-in-management-and-finance-scholarship