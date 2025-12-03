- En el 2023 conversamos con Ud. por los 60 años de relaciones bilaterales y las oportunidades entre ambos países ¿Qué nos puede decir dos años después?

Este año, solo entre enero y abril, casi alcanzamos 300 millones de dólares en exportaciones de Perú a Australia. Un logro muy positivo para ambos países, es tres veces más que todo el año 2024.

- ¿Cuál es la balanza comercial entre ambos países?

Las exportaciones peruanas a Australia en el 2024 fue de 89.5 millones de dólares y las exportaciones australianas a Perú en el 2024 fieron de 122.5 millones de dólares.

- ¿Cuáles son los productos que más se exportan e importan?

Los productos de Perú a Australia son: café, cacao, paltas, arándanos, mandarinas, langostinos, pescado congelado, insumos químicos, prendas de algodón.

Los productos de Australia a Perú: malta, cebada, software minero, maquinaria especializada.

- Perú ya cuenta con el puerto de Chancay. ¿Cuál será el impacto comercial qué tendrá entre ambas naciones?

Vemos a Chancay con mucho interés, pues la falta de conectividad entre nuestros países limita el flujo comercial. Es difícil el acceso por barco o avión, y el puerto de Chancay es clave para ampliar las conexiones entre Perú y el Pacífico.

- La minería es un punto que nos une. Ustedes son un ejemplo de trabajo sostenible en este sector. ¿Cómo miran al Perú?

Hay un creciente interés de empresas australianas en el sector minero, no solo como inversionistas, sino como proveedores de servicios en seguridad, reducción de impactos ambientales, eficiencia energética y manejo de relaves.

- ¿Cuántas empresas australianas operan en Perú?

Hay alrededor de 100 empresas australianas, principalmente en minería, y una en infraestructura eólica en el norte peruano.

- En educación, Australía ofrecía facilidades para que jóvenes estudien y trabajen con visas temporales. ¿Cómo marcha este programa?

Sí, ( la visa Work and Holiday) el interés ha crecido mucho. En 2023 ofrecíamos 1,500 puestos y se acercaron 900 personas. Ahora casi 1,500 peruanos obtienen esta visa para trabajar y viajar en Australia.

- ¿Qué beneficios tienen los jóvenes con este programa?

Esta visa permite a los jóvenes investigar oportunidades para estudiar más. Aunque los números no son tan grandes como en Brasil o Colombia, los peruanos destacan por su calidad académica y facilidad de integración en la sociedad australiana. La visa es para menores de 30 años, quienes deben hablar inglés y tener formación universitaria. Pueden trabajar, viajar y estudiar hasta 4 meses. Si van a zonas regionales como Newcastle, de donde soy, incluso pueden extender su estadía.

Maree Ringland, embajadora de Australia en Perú, recuerda que ambos países participaron en el primer campeonato mundial de surf en Australia en 1964, donde formaron la primera Federación Mundial de Surf.Foto: embajada de Australia.

- Australia también es conocida por sus playas en el mundo del surf. Usted practica el deporte, ¿verdad?

Sí, aprendí aquí porque la playa no tiene tiburones. En Australia hay muy buenas olas en toda la isla, pero siempre con tiburones, lo que me da miedo. Le agradezco a los profesores, son tan pacientes.

- Perú y Australia formaron parte de la Federación Mundial de Surf...

Exacto. No sabía que compartíamos esta historia por más de seis décadas. Ambos países participaron en el primer campeonato mundial de surf en Australia en 1964, donde formamos la primera Federación Mundial de Surf. En 1965, Perú organizó el primer campeonato oficial de surf en el mundo, ganado por Felipe Pomar. Además, este año, Perú será sede del mundial de surf en Punta Rocas, del 4 al 15 de diciembre.

- Además, ambos países forman parte de una red muldial de reservas del surf...

Compartimos valores, amor por la naturaleza y el deseo de conservar el ecosistema marino. Invitamos a Perú a participar en el Congreso Mundial de Reservas de Surf en Gold Coast, para intercambiar prácticas sobre desarrollo sostenible en olas y reservas de surf. Australia y Perú forman parte de una red mundial de reservas de surf. En el mundo hay solo 13, Australia tiene tres y Perú una en Huanchaco.

- Perú tiene un marco legal muy avanzado que protege las rompientes.

Sí, Perú es ejemplo con ese marco legal y comparte la experiencia con Australia, Chile y Ecuador. En Australia, solo 20 rompientes tienen protección legal, mientras que en Perú hay muchas más.

- Embajadora, ya culminando su trabajo en Perú, ¿qué balance hace?

Llevo casi 4 años aquí, llegué en un momento difícil post-Covid, una pandemia que dejó cicatrices fuertes. He visto a Perú abrirse al mundo, retomar oportunidades. Felicito a Perú por su resiliencia pese a los cambios políticos. Hay mucha energía, creatividad y resiliencia. Es como una ola que estamos surfeando juntos.