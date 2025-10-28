Australia viene consolidando una colonia de peruanos estudiantes que está atrayendo nuevos negocios. (Foto: Shutterstock).
De Perú a Australia, una distancia de cerca de 13,000 kilómetros separa a las capitales de ambos países. Sin embargo, las inversiones de cada nación han encontrado la manera de tejer puentes que acercan sus culturas y negocios. Si bien la minería ha sido clave en esta relación, nuevos rubros ahora también dinamizan el vínculo entre el mercado local y el país del canguro, incluyendo a la gastronomía nacional, que se abre camino con los llamados “chifas”.

