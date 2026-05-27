Xiaomi planea abrir 15 tiendas en Perú para 2026, liderando el mercado en Latinoamérica, según la firma china. Foto: difusión / Xiaomi
Xiaomi planea abrir 15 tiendas en Perú para 2026, liderando el mercado en Latinoamérica, según la firma china. Foto: difusión / Xiaomi
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Fernando Cuadros Concha
mailFernando Cuadros Concha

Xiaomi abrió su primera tienda de venta directa en Perú en junio del 2025. Poco después, expandió su negocio en retails de Lima y Cajamarca, Juliaca e Ica, sumando 6 locales operados directamente por el gigante chino. Esta semana inaugurarán cinco locales más en la capital y esperan tener este año 15.

TE PUEDE INTERESAR

Presencia de smartphones en los hogares: los sectores donde se tiene mayor crecimiento
La jugada de Vivo para frenar el alza de smartphones en Perú mientras el mundo paga más
Motorola Perú: escasez de memorias elevará costos de smartphones en el segundo semestre
Infinix, la marca china acelera en Perú: smartphones ante crisis de memorias

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.