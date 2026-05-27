Cabe recordar que, a diferencia de los partners y distribuidores autorizados en el retail tradicional, las tiendas propias son operadas directamente por la tecnológica china; mientras que los otros solo coordinan con Xiaomi para la venta.

Karen Paz Soldán, Xiaomi Store retail manager, detalló a Gestión que las nuevas tiendas en Lima se ubicarán en Larcomar, Rambla San Borja, Rambla Breña, Minka y Plaza Lima Sur.

Resaltó que las tiendas propias controlan de manera integral aspectos como la experiencia del consumidor, así como el diseño, exhibición, promoción y portafolio de productos.

La empresa aclaró que el crecimiento de tiendas propias no implica dejar de lado a los partners. Por el contrario, “busca complementar la estrategia de expansión y fortalecer la red comercial”.

“Este formato de tiendas propias funciona como una vitrina que amplía la oferta, permitiéndonos exhibir más de 300 productos del ecosistema, incluyendo smartphones, tablets, wearables, scooters eléctricos, televisores, aspiradoras inteligentes y dispositivos AIoT”, añadió.

A diferencia del retail, en las Xiaomi Stores se observa una mayor demanda de productos premium, impulsada principalmente por cámaras Leica, procesadores de alto rendimiento, baterías, diseños y variedad de colores. “Vemos cada vez más que el consumidor está apostando por productos premium”, detalló la ejecutiva.

Mayor tendencia al gasto del consumidor peruano

La vocera de Xiaomi informó que la operación de tiendas propias muestra “una fuerte dependencia de smartphones y tablets”, categorías que representan cerca del 70% de los ingresos del canal retail de la marca. El 30% restante viene de productos del ecosistema AIoT (inteligencia artificial de las cosas).

Dentro de las categorías con mayor ticket promedio resaltan los scooters eléctricos (S/ 2,000), televisores (S/ 1,700) y smartphones (S/ 1,500).

La tecnológica china abrirá cinco nuevas Xiaomi Stores en Lima y alcanzará 11 locales propios, superando a mercados como Colombia, Chile y México. Foto: difusión / Xiaomi

La firma china estima una subida del 4% en el ticket promedio de categorías como smartwatches, audífonos inalámbricos y power banks; mientras que en celulares, sería del 2%.

“Esto refleja la consolidación de categorías estratégicas de alto valor y el fortalecimiento del ecosistema inteligente de Xiaomi”, añadió Paz.

Perú como cabeza del negocio regional de Xiaomi

Paz Soldán adelantó a este diario que la tecnológica china proyecta cerrar el 2026 con 15 tiendas propias, lo que posicionará al Perú como el mercado con la mayor cantidad de Xiaomi Stores en Latinoamérica, dado que Colombia tiene 6 locales, y México y Chile, tres cada uno. “Tenemos muchas ciudades mapeadas para futuras aperturas”, puntualizó.

En esa línea, desde Xiaomi prevén mantener un crecimiento sostenido de doble dígito para este año —el primero en el que incursionan con las tiendas directas—. Ya para el mediano plazo, Paz no descartó explorar formatos como tiendas puerta a calle.

Dato

En cifras de importaciones de Omdia, Xiaomi lidera actualmente el mercado peruano de smartphones con una participación de 28% al primer trimestre del 2026, registrando además un crecimiento anual de 29%. Mientras que a nivel regional, ocupa el segundo puesto en América Latina, con 17% de participación.