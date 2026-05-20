El mercado total de LATAM se expandió a 34,1 millones de unidades, con Motorola manteniendo un 17.1% de participación. (Foto: Motorola)
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Edgar Velito
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Motorola acelera su apuesta por el segmento premium en Perú con una estrategia enfocada en ampliar su presencia en equipos de mayor valor y fortalecer su ecosistema tecnológico. La compañía, que concentra el 17.1% del market share de smartphones en Latinoamérica, busca ganar espacio en un mercado cada vez más competitivo mientras prepara nuevos lanzamientos, evalúa su expansión física en el país y enfrenta un escenario global que podría impactar en los costos de la industria durante el segundo semestre.

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