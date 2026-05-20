La empresa que creó el primer teléfono móvil del mundo —hoy propiedad del gigante tecnológico chino Lenovo— viene creciendo en Perú a un ritmo superior al del mercado, impulsada por una clara apuesta a una estrategia premium.

Durante 2025, las activaciones (equipos en uso) en este segmento crecieron 60%, permitiendo ganar participación y peso dentro de la categoría. Mientras que hace cuatro años el segmento premium representaba menos del 2% de las activaciones, ahora ya supera el 15%, mostrando una transformación del portafolio hacia equipos de mayor valor.

“Estamos recuperando posición en el mercado, especialmente en retail. Hoy ocupamos el segundo lugar en algunos canales y hemos ganado entre dos y tres posiciones”, destacó Nicolás Von Wussow, country manager de Motorola en Perú.

En línea con ese avance, hace un par semanas la marca presentó en Los Ángeles (EE.UU.) su renovado portafolio global, con miras a introducirlo en el mercado peruano. A ello se suma el lanzamiento, en febrero, de Motorola Signature, el smartphone más avanzado y premium de la marca, con el que busca competir frente a los principales flagships del mercado.

Nicolás Von Wussow, country manager de Motorola en Perú.

Motorola renueva su portafolio global con miras a introducirlo en Perú

Motorola apunta este año a consolidar una propuesta de “Lifestyle Tech”, estrategia con la que busca diferenciarse en el segmento premium a través de una combinación entre moda y tecnología. “Este nuevo concepto consiste en llevar la moda al teléfono”, señaló a Gestión Germán Greco, gerente general de América Latina Sur de Motorola.

Germán Greco, gerente general de América Latina Sur de Motorola.

La estrategia contempla colaboraciones orientadas al diseño y la personalización de sus equipos, así como el fortalecimiento de su ecosistema de dispositivos conectados.

Por ejemplo, los dispositivos Moto Buds y Moto Sound Flow han sido desarrollados en alianza con Bose, especializada en tecnología de audio.

Actualmente, el 40% del revenue global de la compañía proviene de la línea premium. Además, registra un crecimiento interanual de 30% en ese segmento. En tanto, en Perú, buscan seguir posicionando la marca. “Hoy competimos con fuerza en un mercado altamente competitivo y buscamos alcanzar el tercer lugar del mercado. Estamos en esa pelea”, afirmó.

La nueva línea Motorola 2026 incluye equipos de distintas gamas, desde la serie moto g hasta modelos plegables y el Edge 70 Pro. El portafolio también incorpora una edición especial de Motorola Signature desarrollada junto a Swarovski.

Motorola: crisis global de memorias elevará costos en segundo semestre en Perú

Hacia el segundo semestre, Motorola prevé desafíos vinculados al desabastecimiento de memorias RAM, insumo utilizado en la mayoría de dispositivos electrónicos. Según explicó, esta situación podría trasladarse al precio final de los equipos en Latinoamérica, incluido Perú.

“Se viene una segunda mitad del año compleja en costos, debido a que ocho grandes compañías han comprado gran parte de la memoria RAM disponible, lo que ya viene elevando los precios de dispositivos y servidores”, señaló Greco.

Frente a este escenario, una de las medidas para mitigar ese impacto ha sido anticiparse a la demanda, proyectando con mayor anticipación el volumen necesario para mantener precios competitivos. “Claramente habrá un aumento de costos y eso terminará trasladándose a los precios, tal como ya viene ocurriendo a nivel mundial”, sostuvo.

Motorola prevé desafíos vinculados al desabastecimiento de memorias RAM, insumo utilizado en la mayoría de dispositivos electrónicos.

Si bien en Perú aún se mantienen los costos del año pasado, la compañía prevé que el impacto llegue durante el segundo semestre. En América Latina, por ahora, el efecto todavía no se refleja de manera significativa.

“Existe un adelanto importante en la compra de volumen, lo que todavía nos permite mantener costos razonables. Además, formar parte de Lenovo, uno de los mayores compradores de memoria RAM en el mundo, nos permite asegurar el abastecimiento”, afirmó.

Sin embargo, si la situación no mejora, el ejecutivo señaló que la implementación de una nueva fábrica de memorias tomaría alrededor de tres años.

“Las empresas con mayor capacidad de compra tendrán más acceso a memorias, mientras que otras industrias podrían enfrentar sobrecostos. Además, el mercado tardaría cerca de dos años en normalizarse, sobre todo porque las principales desarrolladoras de IA en el mundo han concentrado gran parte de las compras de memoria, un negocio hoy más rentable para las fábricas que otros segmentos como computadoras”, comentó.

A pesar de estos retos, la marca mantiene en evaluación sus tiendas propias en el país. Motorola cuenta con 50 locales en la región, con presencia en Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile.

“Estamos trabajando en ello. En Argentina, por ejemplo, ya contamos con tiendas flagship de gran formato, de 200 y hasta 300 m2, y nuestro objetivo es traer ese mismo concepto al Perú más adelante”, adelantó.

Más datos sobre Motorola

Market share. En Perú, Motorola se posiciona en el #4 del mercado, muy cerca del top 3.

En Perú, Motorola se posiciona en el #4 del mercado, muy cerca del top 3. Crecimiento. El negocio de Motorola en Perú creció 6.3% en volumen año contra año y sumó un punto de market share en el último trimestre, alcanzando el 8.1%.

El negocio de Motorola en Perú creció 6.3% en volumen año contra año y sumó un punto de market share en el último trimestre, alcanzando el 8.1%. Latam. Motorola cerró el 2025 con fuerte crecimiento interanual y trimestral en América Latina, consolidando la posición #2 tanto en el trimestre de octubre a diciembre, como en todo el año calendario 2025.