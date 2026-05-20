El principal negociador de Irán afirmó el miércoles que Estados Unidos está tratando de reanudar la guerra en Oriente Medio, después de que el presidente Donald Trump amenazara con atacar a la república islámica si no se alcanza un acuerdo de paz.

Mohamad Baqer Qalibaf, quien advirtió sobre la preparación de una “respuesta contundente”, hizo estas declaraciones después de que los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, afirmaran que cualquier nueva guerra se extendería mucho más allá de Oriente Medio.

“Las maniobras del enemigo, tanto abiertas como clandestinas, demuestran que, a pesar de la presión económica y política, no ha abandonado sus objetivos militares y busca iniciar una nueva guerra”, declaró Qalibaf, quien también es presidente del Parlamento iraní, en un mensaje de audio difundido por los medios de comunicación iraníes.

La guerra, que ha sacudido la economía mundial, comenzó el 28 de febrero por los ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

Desde el 8 de abril, un frágil alto el fuego puso freno a las hostilidades pero Estados Unidos e Irán continúan el cruce de declaraciones.

Trump ha amenazado repetidamente a Teherán con nuevas acciones militares, mientras que los funcionarios iraníes han respondido con sus propias advertencias de acciones devastadoras.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, en Teherán, Irán. (Foto: AFP)

A pesar de las agresivas declaraciones, ambos países han seguido participando en intercambios diplomáticos, mediados por Pakistán, con el objetivo de poner fin oficialmente a la guerra.

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo el martes que las conversaciones están teniendo “un buen progreso”, pero aseguró que Washington está “listo y preparado” para reanudar las operaciones militares contra Irán si no se llega a un acuerdo.

Guerra “más allá de la región”

Los Guardianes de la Revolución lanzaron otra amenaza este miércoles, afirmando que “si la agresión contra Irán se repite, la guerra regional prometida se extenderá esta vez mucho más allá de la región, y nuestros golpes devastadores los aplastarán".

“El enemigo estadounidense-sionista (...) debe saber que, a pesar de la ofensiva llevada a cabo contra nosotros con todas las capacidades de dos ejércitos, los más costosos del mundo, no hemos desplegado todo el poder de la Revolución Islámica”, añadieron en un comunicado publicado en su sitio web, Sepah News.

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Por su parte, la agencia oficial de noticias IRNA, citando fuentes diplomáticas, anunció la visita a Teherán del ministro del Interior de Pakistán, la segunda en menos de una semana.

El martes, Trump insistió en que Estados Unidos seguía dominando la situación y que Irán estaba desesperado por alcanzar la paz.

“Ya saben cómo es negociar con un país al que le estás dando una paliza. Vienen a la mesa, suplicando llegar a un acuerdo”, dijo a los periodistas en la Casa Blanca.

Bajo presión

El propio mandatario estadounidense se encuentra bajo presión ante el aumento del costo de la energía, en un año de elecciones de mitad de mandato.

Aunque el alto el fuego detuvo los combates, no ha permitido reabrir el estratégico estrecho de Ormuz, por el que en tiempos de paz pasa una quinta parte de las exportaciones de petróleo y del gas natural licuado del mundo.

El futuro de esta vía marítima es un punto clave de las negociaciones, pero sin un acuerdo crecen los temores por la economía mundial, a medida que se agotan las reservas de petróleo acumuladas antes de la guerra.

Por el estrecho también transita alrededor de un tercio de los fertilizantes mundiales, cuya pérdida está provocando un aumento de los precios de los alimentos y podría causar escasez.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura advirtió el miércoles de una grave crisis mundial de los precios de los alimentos y de una “crisis agroalimentaria sistémica” a causa del cierre del estrecho.