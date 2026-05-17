El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente con aniquilar a Irán si la nación no acepta el acuerdo de paz, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán.

Tras más de un mes de tregua, la perspectiva de una solución al conflicto, que comenzó el 28 de febrero, sigue sin establecerse.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, rápido, o no quedará nada de ellos”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

Cabe recordar que los emisarios de los dos países no hablan directamente desde una reunión realizada en Pakistán a mediados de abril. Incluso, antes del mensaje de Trump, Teherán había lanzado una advertencia a Washington.

“El presidente estadounidense debería saber que si (…) Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”, dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.

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Asimismo, el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que si se atacaban las instalaciones petroleras iraníes, Irán atacaría instalaciones petroleras en la región.

La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz, por el que pasaba alrededor del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos, lo cual ha arrastrado a los vecinos Israel y Líbano a un conflicto paralelo.

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Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá, exigió un alto el fuego duradero en Líbano para firmar la paz con Trump.

Un oficial militar israelí afirmó que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.

El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.

Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2.900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.

Washington y Teherán acordaron un cese de hostilidades el 8 de abril, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.

Elaborado con información de AFP.