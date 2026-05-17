El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Samuel Corum
El presidente de EE.UU., Donald Trump, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Samuel Corum
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Redacción Gestión
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, dos meses y medio después del inicio de la ofensiva contra Teherán.

Tras más de un mes de tregua,

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, rápido, o no quedará nada de ellos”, advirtió Trump en su plataforma Truth Social.

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Cabe recordar que

“El presidente estadounidense debería saber que si (…) Irán es agredido de nuevo, los recursos y el ejército de su país se verán confrontados a escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos”, dijo el portavoz de las fuerzas armadas, Abolfazl Shekarchi.

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Asimismo, el vicepresidente del Parlamento, Hamidreza Hajibabaei, declaró que

La guerra ha provocado un bloqueo de facto del estratégico estrecho de Ormuz,

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Teherán, principal apoyo del grupo libanés Hezbolá,

Un oficial militar israelí afirmó que Hezbolá había lanzado unos 200 proyectiles contra Israel y sus tropas durante el fin de semana, a pesar de que Israel y Líbano acordaron prorrogar el alto el fuego.

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El ministerio de Salud libanés informó que nuevos ataques israelíes el domingo en el sur del país dejaron cinco muertos, entre ellos dos niños.

Los ataques israelíes desde el inicio de la guerra provocaron la muerte de más de 2.900 personas en Líbano, incluidos 400 desde el inicio de la tregua el 17 de abril, según las autoridades libanesas.

, pero las negociaciones de paz se estancaron y los ataques esporádicos continuaron.

Elaborado con información de AFP.

El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra la aldea de Al Qlailah, en el sur del Líbano, el 16 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)
El humo se eleva desde el lugar donde se produjo un ataque aéreo israelí contra la aldea de Al Qlailah, en el sur del Líbano, el 16 de mayo de 2026. (Kawnat HAJU / AFP)

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