Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo.
Fotografía de archivo de personas pasando frente a una bandera taiwanesa, en Taipei (Taiwán). Foto: EPA/ Ritchie B. Tongo.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Pese a que Trump ha querido convencer de que el encuentro ha sido un éxito (este sábado publicó en su red Truth Social casi una decena de fotos con Xi en Pekín), asesores del presidente advirtieron al medio digital Axios que “Xi está intentando llevar a China a una nueva posición en la que diga: ‘No somos una potencia emergente. Somos sus iguales. Y Taiwán es mío’”.

LEA TAMBIÉN: China insta a EE.UU. a preservar “estabilidad” de sus relaciones y advierte sobre Taiwán

El asunto de la isla asiática fue uno de los que se trató en la reunión entre los dos gobiernos.

“No busco que nadie se independice. Y, ¿saben?, ¿se supone que debemos viajar 9,500 millas para librar una guerra? No busco eso”, dijo el mandatario.

Trump comentó que hablaron de Taiwan “toda la noche” y sugirió que en el momento en el que él deje la presidencia de Estados Unidos es probable que Xi busque “apoderarse” de la isla.

El presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) participa en una ceremonia de bienvenida con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El presidente estadounidense Donald Trump (izquierda) participa en una ceremonia de bienvenida con el presidente chino Xi Jinping en el Gran Salón del Pueblo en Pekín el 14 de mayo de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

“Ahora, conmigo, no creo que hagan nada mientras esté aquí. Cuando no esté, creo que sí podrían, para ser honesto”, puntualizó el republicano.

Sobre la postura de Estados Unidos hacia Taiwán se pronunció también el secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó que no había cambiado tras la reunión de Trump con Xi.

“La política de los Estados Unidos con respecto a la cuestión de Taiwán permanece inalterada a día de hoy, así como tras la reunión que mantuvimos aquí”, aseguró Rubio.

Con información de EFE

TE PUEDE INTERESAR

Paraguay y Taiwán buscan crear “uno de los mayores” centros de IA del mundo
China insta a EE.UU. a preservar “estabilidad” de sus relaciones y advierte sobre Taiwán
Taiwán firma seis acuerdos de compra de armas con EE.UU. por US$ 6,600 millones

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.