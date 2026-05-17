El estado de emergencia fue ampliado en distritos de regiones como Piura, Lima, Áncash y Tumbes. (Foto: EFE)
El estado de emergencia fue ampliado en distritos de regiones como Piura, Lima, Áncash y Tumbes. (Foto: EFE)
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Redacción Gestión
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El Gobierno del Perú prorrogó por 60 días el en 134 distritos de ocho regiones del país ante el “peligro inminente” generado por las registradas en distintas localidades.

La medida comprende distritos ubicados en Áncash, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Moquegua, Piura y Tumbes, según un decreto supremo publicado este sábado en el diario oficial El Peruano.

De acuerdo con el Ejecutivo, durante este periodo continuarán las medidas y acciones de excepción destinadas a reducir los riesgos asociados a las precipitaciones.

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Gobierno transferirá recursos a municipios

Las acciones serán ejecutadas por gobiernos regionales y locales en coordinación con el (Indeci), además de ministerios y entidades públicas y privadas.

El Ejecutivo autorizó recursos para financiar intervenciones prioritarias frente a desastres naturales en gobiernos locales.. (Foto: Twitter)
El Ejecutivo autorizó recursos para financiar intervenciones prioritarias frente a desastres naturales en gobiernos locales.. (Foto: Twitter)

El Ejecutivo también autorizó la transferencia de S/ 9.1 millones a favor de 91 gobiernos locales para financiar intervenciones prioritarias frente a desastres naturales.

Según la norma, los recursos serán destinados a 91 intervenciones consideradas prioritarias por la Comisión Multisectorial del Fondo para intervenciones ante la ocurrencia de desastres naturales (Fondes).

El Gobierno precisó además que el dinero provendrá del presupuesto del Indeci y no podrá utilizarse para fines distintos a los establecidos.

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Más de mil emergencias por lluvias en marzo

Las lluvias intensas registradas este año dejaron viviendas destruidas, cultivos afectados y miles de damnificados en el país. Foto: Andina
Las lluvias intensas registradas este año dejaron viviendas destruidas, cultivos afectados y miles de damnificados en el país. Foto: Andina

La ampliación se suma a otra medida oficializada el pasado 8 de mayo, cuando el Ejecutivo extendió por 60 días el estado de emergencia en otros 581 distritos de 21 regiones del país por las lluvias intensas.

Según el último reporte del (INEI), durante marzo se registraron 1,576 emergencias provocadas por fenómenos naturales en el Perú.

De ese total, 1,126 estuvieron vinculadas a lluvias intensas, además de deslizamientos, inundaciones, huaicos, derrumbes, vientos fuertes y bajas temperaturas.

Datos del Indeci muestran además que, entre enero y abril de este año, las lluvias dejaron 87 fallecidos, 32,215 damnificados y miles de viviendas afectadas en diversas regiones del país.

Las precipitaciones también provocaron pérdidas de animales y daños en miles de hectáreas de cultivos.

Con información de EFE.

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