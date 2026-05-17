Un ataque con dron alcanzó la única central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) el domingo, provocando un incendio en su perímetro. No hubo reportes de heridos ni de fugas radiológicas, pero puso de relieve el riesgo de la reanudación de la guerra en Medio Oriente.

Nadie se adjudicó el ataque y el comunicado de los EAU no culpó a nadie, simplemente diciendo que fue un “ataque terrorista no provocado”. Sin embargo, ha acusado a Irán de lanzar ataques con drones y misiles en los últimos días a medida que han aumentado las tensiones por el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital de energía que Irán sigue cerrando.

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Ataques de Irán

Los EAU han albergado defensas aéreas y personal de Israel, que se unió a Estados Unidos en el ataque del 28 de febrero que desató la guerra. El presidente estadounidense Donald Trump habló con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el domingo, informó la oficina de Netanyahu.

“Para Irán, el reloj está corriendo, y más les vale ponerse en marcha, rápido, o no quedará nada de ellos”, publicó Trump en redes sociales poco después de la llamada.

El misil iraní de corto alcance Tondar (Trueno) se prepara para su lanzamiento durante los ejercicios militares denominados Gran Profeta-6, a cargo de la Guardia Revolucionaria de Irán en un lugar no revelado. (Foto de MEHDI HADIFAR / FARS NEWS / AFP / Archivo).

La televisión estatal iraní ha transmitido segmentos con presentadores sosteniendo fusiles en un esfuerzo por preparar al público para la guerra. Los esfuerzos diplomáticos destinados a una paz más duradera han flaqueado, y los combates se han intensificado entre Israel y el grupo libanés Hezbollah pese a un alto el fuego nominal allí.

El Ministerio de Defensa de los EAU apuntó que tres drones cruzaron su frontera occidental con Arabia Saudí, y que los otros dos fueron interceptados. Estaba investigando quién los lanzó. Irán y sus milicias chiíes aliadas en Irak han lanzado ataques con drones dirigidos contra estados árabes del Golfo Pérsico en la guerra.

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Central nuclear es clave

La central nuclear de Barakah, de US$ 20,000 millones, fue construida por los EAU con ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la primera y única central nuclear del mundo árabe y puede proporcionar una cuarta parte de todas las necesidades energéticas en los EAU, una federación de siete feudos que alberga a Dubái.

El regulador nuclear de los EAU explicó en X que el incendio no afectó la seguridad de la planta y que “todas las unidades operan con normalidad”. Más tarde, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, indicó que habló por teléfono con su homólogo surcoreano.

Una fotografía muestra una vista de la central, situada en la región occidental de Al Dhafra de Abu Dabi, en la costa del Golfo, a unos 50 kilómetros al oeste de Ruwais. Foto: Central nuclear de Barakah / AFP

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), con sede en Viena —la agencia de la ONU para la supervisión nuclear—, informó que el ataque provocó un incendio en un generador eléctrico y que un reactor estaba siendo alimentado por generadores diésel de emergencia.

El director general del OIEA, Rafael Mariano Grossi, expresó “grave preocupación” por el incidente, señaló la agencia en un comunicado, y más tarde habló con el ministro de Exteriores de los EAU.

El ataque del domingo representa la primera vez que la Central Nuclear de Barakah, de cuatro reactores, ha sido blanco en la guerra.

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Un programa distinto al de Irán o Israel

Los EAU firmaron un acuerdo estricto con Estados Unidos sobre la central, conocido como un “acuerdo 123”, en el que aceptó renunciar al enriquecimiento doméstico de uranio y al reprocesamiento del combustible gastado para frenar cualquier temor de proliferación. Su uranio proviene del extranjero.

Eso es muy diferente del programa nuclear en Irán, que está en el centro de su prolongado conflicto con Estados Unidos e Israel.

Irán insiste en que su programa es con fines pacíficos, pero ha enriquecido su propio uranio cerca de niveles de grado armamentístico y se sospecha ampliamente que tuvo un componente militar hasta al menos 2003. También ha restringido a menudo el trabajo de los inspectores de la ONU, incluso desde la guerra de 12 días con Israel el año pasado.

Se cree ampliamente que Israel es el único país con armas nucleares en la región, pero no ha confirmado ni negado tener armas atómicas. Irán atacó cerca de la instalación nuclear israelí de Dimona durante la guerra.

En los últimos años, las nucleoeléctricas se han convertido cada vez más en blancos en las guerras, incluido durante la invasión rusa a Ucrania . En la guerra contra Irán, Teherán afirmó repetidamente que su central nuclear de Bushehr fue atacada, aunque no hubo daños directos en su reactor operado por Rusia ni ninguna fuga de radiación.

Con información de AP



