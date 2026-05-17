La industria metalmecánica juega un rol clave en el desarrollo de proyectos de infraestructura, pero la debilidad de la demanda local y competencia de importadores impactan en el sector.
La industria metalmecánica juega un rol clave en el desarrollo de proyectos de infraestructura, pero la debilidad de la demanda local y competencia de importadores impactan en el sector.
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Josimar Cóndor
mailJosimar Cóndor

A diferencia de otros sectores productivos, la fabricación de estructuras metálicas en Perú aún no habría retomado los niveles de la prepandemia. Desde la Asociación de Empresas Privadas Metal Mecánicas del Perú (Aepme), afirman que este sector puede mover hasta US$ 1,200 millones anuales, como ya lo hizo antes de la emergencia sanitaria. Sin embargo, también indican que tal nivel aún no se ha recuperado ante los bajos crecimientos de la demanda local y la competencia de importación, llevando a las empresas a buscar nuevos horizontes en el exterior. ¿Aún hay confianza en el mercado local?

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