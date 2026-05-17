Víctor Lazo, gerente general de la Asociación de Empresas Privadas Metal Mecánicas del Perú (Aepme), recordó que este sector ha venido creciendo a tasas de un dígito bajo en desde el 2020, quedándose aún por debajo de los picos de actividad de la prepandemia.

“Nuestro sector de nutre de proyectos de gran envergadura. Por el tipo de fabricación que hacemos (estructuras metálicas), requerimos grandes proyectos y, en los últimos años, no ha habido mucho volumen”, comentó a Gestión.

En particular, en 2025, lamentó que la turbulencia política y cambios de ministros en carteras claves hayan desacelerado la apuesta por proyectos privados. Entre los últimas iniciativas de mayor alcance, indicó que estuvo la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Así, mencionó que las plantas metalmecánicas vienen operando al 85% de su capacidad, cuando lo óptimo en el sector sería hacerlo al 90% o 95% para apuntar posteriormente a ampliaciones o nuevas líneas.

Sector metalmecánico ha venido creciendo a tasas de un dígito bajo en desde el 2020.

Hacia el exterior: foco en Chile y salida ante competencia china

Frente a los menores crecimientos de la demanda local y para aprovechar la capacidad no utilizada, las metalmecánicas peruanas han encontrado un refugio en el exterior. Debido a la experiencia ganada con mineras globales en Perú y las certificaciones obtenidas, Lazo destacó que los fabricantes nacionales están ganando terreno en el exterior.

Así, participan en las fases de ingeniería, diseño y manufactura de estructuras metálicas para empresas en Chile, principalmente, así como de Argentina y Colombia, donde la minería viene creciendo. De esa manera, las exportaciones ya representan entre el 35% y 40% de las ventas.

“Con respecto a la prepandemia, se han duplicado. Antes las exportaciones eran el 20% aproximadamente, pero después empezó a haber la necesidad de abrir nuevos mercados”, manifestó el ejecutivo.

Frente a los menores crecimientos de la demanda local y para aprovechar la capacidad no utilizada, las metalmecánicas peruanas han encontrado un refugio en el exterior.

Además del bajo dinamismo del mercado local, añadió que las metalmecánicas también optan por nuevos mercados ante el ingreso de competidores con productos de bajo precio, principalmente, de origen chino.

“Es otra de las razones por las cuales se han impulsado las exportaciones. Las empresas han buscado mercados como Chile o Colombia donde hay mayor atención a la industria nacional y se regula en cierta forma la importación con precios muy bajos”, anotó.

Sin embargo, remarcó que el escenario ideal no es seguir aumentando la participación de los envíos, sino que el mercado local recupere su representatividad para las compañías a fin de seguir dinamizando el sector y las actividades conexas.

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Inversiones se enfocan en robotización, ¿adiós a los soldadores?

Consultado por las inversiones del sector metalmecánico, Lazo mencionó que la situación de la demanda local no alienta ampliaciones de plantas ni construcción de nuevas, pero que tampoco vienen ocurriendo cierre de fábricas como los ocasionados por la pandemia.

“Ya el sector se estabilizó, no hay nuevas empresas ni las actuales están cerrando”, refirió, tras indicar que la fabricación de estructuras metálicas representa cerca del 70% de la actividad metalmecánica en Perú.

En ese contexto, los desembolsos se orientan a proyectos tecnológicos vinculados como la robotización e inteligencia artificial a fin de mejorar la eficiencia y tiempos en los procesos, en línea con los avances de la industria a nivel global. Las primeras iniciativas se enfocan en procesos de soldadura, movimiento de pallets y operación en almacenes.

Así, ¿la robotización viene reemplazando a soldadores, por ejemplo? Al respecto, Lazo aseguró que el trabajo de estos empleados técnicos todavía es muy valorado en América Latina. Es más, remarcó que metalmecánicas peruanas exportan servicios de soldadura a Chile, Argentina y Centroamérica a cargo de equipos de soldadores peruanos.

Soldadores peruanos siguen siendo muy valorados pese al avance de la automatización. (Foto: SNI).

6. Industria metalmecánica (Foto: Andina)

Perspectivas en 2026, ¿un crecimiento todavía pequeño?

Sobre las expectativas para este 2026, Lazo reconoció que el sector metalmecánico observa todavía con incertidumbre el panorama, debido a la poca visibilidad sobre la elección del nuevo presidente de la República. “El primer semestre se ve afectado por la incertidumbre, aún no sabemos como vendrá el segundo semestre”, dijo.

Para dicho sector, subrayó que la confianza que genere el nuevo Gobierno es clave para activar proyectos privados de gran envergadura que puedan dinamizar la actividad manufacturera es clave. Si bien evitó emitir alguna proyección para este año, afirmó que las empresas del rubro son optimistas respecto al futuro del mercado local.

En Perú, recordó que hay proyectos de cobre próximos a intensificar sus actividades o iniciar obras, como Tía María o Zafranal; así como ampliaciones mineras, que podrían apalancar la recuperación de la demanda de estructuras metálicas.