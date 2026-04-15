Las empresas recortan sus planes de contratación a 12 meses en la mayoría de sectores, en medio de mayor cautela por el entorno económico y político. (Fuente: Andina)
Las empresas recortan sus planes de contratación a 12 meses en la mayoría de sectores, en medio de mayor cautela por el entorno económico y político. (Fuente: Andina)
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Guadalupe Gamboa
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Las expectativas de las empresas sobre la economía peruana a 12 meses aún se mantienen positivas, pero hay cada vez menos optimismo para contratar a largo plazo, según datos de la reciente encuesta del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

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