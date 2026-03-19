Líderes del sector minero plantean que el dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras sea visto por el próximo Congreso. | Foto: Minem.
Líderes del sector minero plantean que el dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras sea visto por el próximo Congreso. | Foto: Minem.
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Elías García Olano
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Con 11 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, esta semana, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó modificar la Ley General de Minería para incorporar desde beneficios de las comunidades situadas en áreas de influencia de las minas hasta castigos a las concesiones que no produzcan al cabo de determinados plazos.

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