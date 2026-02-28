Prosegur Security está cubriendo las necesidades de seguridad del mercado medio con vigilantes motorizados. (Foto: Difusión)
Prosegur Security está cubriendo las necesidades de seguridad del mercado medio con vigilantes motorizados. (Foto: Difusión)
La división del grupo español Prosegur especializada en servicios integrales de seguridad privada para empresas e instituciones, avanza en la consolidación de su modelo de seguridad híbrida y en la reorganización de su portafolio sectorial, mientras redefine su exposición al sector público y prioriza nuevas líneas de negocio. En paralelo, proyecta expansión en segmentos estratégicos, junto con un aumento de personal y participación en licitaciones durante el 2026.

