Gian Franco Maza, director general de Prosegur Security, señaló que la empresa cerró el 2025 con un crecimiento de 26% en ingresos en el país, impulsado por su modelo de seguridad híbrido (tecnología, análisis de datos y profesionales de seguridad). Por líneas de negocio, la vertical tecnológica avanzó 46%, mientras que la de vigilancia y resguardo creció 20%.

“El 40% de nuestra facturación proviene de clientes que cuentan con seguridad híbrida y distintos componentes de seguridad electrónica. Hemos respondido al requerimiento de los clientes más grandes, como la banca, las operaciones extractivas (minería, petróleo y gas) y la industria, que demandan mayores niveles de seguridad”, resaltó a Gestión.

Su estrategia proyecta que el 100% de su cartera de clientes —411 en total— opere bajo el modelo híbrido hacia mediados de 2027. “Todos los clientes nuevos que ingresan ya lo hacen bajo la estrategia de seguridad híbrida”, comentó.

Gian Franco Maza, director general de Prosegur Security.

Prosegur Security prioriza banca y extractivas en su nueva estrategia

Actualmente, el sector de banca representa el 30% de su portafolio, mientras que el 20% a operaciones extractivas, y el otro 20% a industria y comercio. En cambio, en el sector público ya dejó de prestar servicios, ya que en el pasado pesaba bastante (20%) en la cartera de Prosegur Security.

“Los contratos en el sector público son atractivos y el Estado es un buen pagador; sin embargo, el plazo que se otorga para implementar el servicio una vez adjudicado resulta demasiado corto para una empresa de intermediación laboral”, explicó el ejecutivo.

No obstante, la pérdida de un cliente de mayor facturación fue compensada con contratos en otros sectores, principalmente en salud y educación, dos líneas en las que la empresa ingresó con mayor presencia el año pasado. “Son actividades que demandan mucha tecnología, por lo que buscamos consolidarnos en 2026”, indicó.

Aunque la tasa delictiva en el Perú mantiene una tendencia ascendente, el ejecutivo descartó una relación directa entre ese escenario y un aumento en la contratación de vigilantes. No obstante, reconoció indicios de que la mayor percepción de inseguridad está vinculada con un creciente requerimiento de personal de resguardo.

“Ese era un servicio que había disminuido de forma considerable después de la época del terrorismo; se mantenía, pero en niveles bajos frente a otros. Ahora, en las licitaciones que antes se centraban solo en vigilancia, también se incluye la cotización de resguardo para los principales ejecutivos de las compañías que lo requieren, como vicepresidentes y CEO”, reveló.

El Centro de Operaciones de Seguridad Inteligente (iSOC) fue inaugurado en 2023.

Prosegur acelera en minería y mercado medio con plan de expansión

Desde hace algunos años, la división de seguridad privada de Prosegur ha puesto el foco en la profesionalización de la actividad de vigilancia. Para ello, la compañía implementó una universidad en línea en la que los vigilantes participen activamente en sus cursos.

“Lo desarrollamos in house como iniciativa propia, pero la creación de una escuela formal para vigilantes formaba parte de un plan de profesionalización del sector, que incluía un régimen laboral distinto y mejores remuneraciones. Como asociación lo impulsamos, pero la alta rotación de funcionarios en el sector público ha dificultado que el proyecto avance o se convierta en prioridad”, comentó el expresidente de Asepri Perú.

Aunque el plan no se concretó, la empresa identifica oportunidades en sectores específicos. El rubro minero se perfila como uno de los más dinámicos para el 2026, con altos niveles de inversión en seguridad. Por ejemplo, cada año invierten en cámaras, sensores, controles de acceso, entre otros.

“Casi el 25% de nuestra cartera corresponde a operaciones extractivas. Este año participaremos en alrededor de siete licitaciones adicionales en ese segmento, que representan montos relevantes de facturación por la demanda de personal calificado”, adelantó.

Otro segmento en el que la empresa identifica mayores oportunidades de expansión es el middle market, en particular las cadenas de tiendas o negocios de puerta a calle, que han incrementado sus requerimientos de vigilancia frente al aumento de la delincuencia.

“Seguir creciendo en el mercado medio es clave. Es un segmento que enfrenta una coyuntura de seguridad que no había pasado antes, con un aumento de casos como extorsiones. Antes era poco atendido, pero hoy ha crecido la demanda y la estamos cubriendo con iniciativas como la vigilancia móvil o motorizado”, refirió.

La expectativa de crecimiento de Prosegur Security para el 2026 es ampliar su plantilla de 9,500 a 11,000 vigilantes y alcanzar una cartera de 450 clientes. “Esperamos mantener un crecimiento a doble dígito, como lo venimos registrando desde 2024, impulsado por la estrategia de seguridad híbrida, el fortalecimiento del iSOC, la expansión en banca y operaciones extractivas, la participación en licitaciones de gran volumen y una mayor incursión en el mercado medio”, indicó.

DATO CLAVE

Operación. La empresa incluye en su portafolio servicios de vigilancia física integrados a su Plataforma Operativa de Prosegur Security (POS). Esta solución forma parte de la estrategia de seguridad híbrida, que combina tecnología, análisis de datos y personal especializado. El sistema es supervisado desde el Centro de Operaciones de Seguridad Inteligente (iSOC), inaugurado en 2023.

