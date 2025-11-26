¿Cómo viene el mercado laboral en el ámbito público? (Fuente: El Peruano)
Ricardo Guerra Vásquez
Los puestos de trabajos formales en el Estado alcanzaron los 1.69 millones al cierre de septiembre, según reportó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), a partir de cifras de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat). El detalle que trajo dicho mes fue que el crecimiento fue de apenas 1% interanual, un ritmo débil que se ha visto en los últimos meses, identificó Gestión.

