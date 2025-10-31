En esta edición de 20 en Empleabilidad, Andrés Borasino, coach ejecutivo y consultor en LHH DBM Perú, responde una pregunta clave: ¿es posible conseguir empleo si soy mayor de 50 años?

Borasino señala que, aunque existen menos posiciones senior y baja rotación en esos cargos, sí es posible reinsertarse laboralmente si se consideran siete claves fundamentales: definir la oferta de valor, contar con un currículo alineado, elaborar una lista de empresas objetivo, activar la red de contactos para identificar oportunidades, actualizar nuestras competencias tecnológicas, entre otros aspectos.

Finalmente, invita a aplicar una analogía deportiva: así como los deportistas de élite se reorientan hacia otras ligas o roles alternativos —entrenador, asesor, consultor, director independiente o comentarista—, los profesionales mayores de 50 pueden reinventarse y seguir aportando desde nuevas posiciones.