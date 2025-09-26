¿Alguna vez has pensado en la importancia de pedir retroalimentación sobre tu desempeño laboral, pero al mismo tiempo has sentido miedo de hacerlo? En esta edición de 20 en empleabilidad, Joan Eyzaguirre, consultora asociada de LHH DBM Perú, comparte cinco consejos prácticos que te ayudarán a prepararte y a descubrir que estos espacios son, en realidad, un valioso regalo para tu desarrollo profesional.

Adoptar una mentalidad positiva —por ejemplo, hacer una lista de los beneficios que obtendrás si la conversación resulta constructiva—, ya que al enfocarte en las ganancias tendrás más motivación para iniciarla y tu mente estará más receptiva al mensaje; elegir a las personas y el entorno adecuado para recibir retroalimentación; y recibir ésta con apertura, son algunas de las recomendaciones que brinda Eyzaguirre.

"Recuerda que la retroalimentación es tu mejor aliada para tu desarrollo profesional. Integrala en tu rutina, y descubrirás que cada comentario es una oportunidad para mejorar y alcanzar tu máximo potencial profesional", expresó.