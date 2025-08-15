¿Alguna vez te has preguntado cómo el networking puede impactar en tu desarrollo profesional, pero no sabes por dónde empezar? ¿Te parece algo forzado, anticuado o simplemente sientes que no es para ti? En esta edición de 20 en empleabilidad. Carolina Ferrer, consultora asociada de LHH DBM Perú, brinda a los jóvenes profesionales cuatro tips para hacer networking si estás buscando crecer profesionalmente.
Aconseja crear conexiones reales, y en muchas ocasiones redefinir lo que significa para cada uno el hacer networking. No se trata de repartir currículums, sino de construir relaciones genuinas. Asimismo, muestra lo que sabes, no solo lo que buscas. En lugar de decir “estoy buscando trabajo”, comparte algo que hayas aprendido recientemente o una experiencia valiosa en tu último proyecto. También, recomienda hacer seguimiento con autenticidad. Por ejemplo, un mensaje breve, un artículo interesante o una nota de agradecimiento pueden marcar la diferencia.
“No se trata de venderse, sino de construir puentes. Cada conversación te anima a crecer, aprender más de lo que esperas, y conocer personas inspiradoras, a repensarte o a ser más visible, y con ello ya cumple un propósito mayor”, enfatizó.