Produce suspende por 15 días más la pesca de anchoveta por El Niño Costero. (Foto: referencial)
Produce suspende por 15 días más la pesca de anchoveta por El Niño Costero. (Foto: referencial)
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Redacción Gestión
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lo que encarecería los costos para importadores como China, según indicó Bloomberg.

Actualmente, e

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos señaló que han aumentado las probabilidades de que El Niño aparezca en los próximos meses y se fortalezca a lo largo del año.

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En 2023, Perú incluso prohibió la pesca de anchoveta por aguas inusualmente cálidas y por la presencia de muchos ejemplares jóvenes que aún no se reproducían.

El sector aporta alrededor del 1.5% del PBI del país y genera empleo para unas 250 mil personas, según Jessica Luna, directora de la Sociedad Nacional de Pesca.

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Precios de la harina de pescado. Foto: Bloomberg
Precios de la harina de pescado. Foto: Bloomberg

Veda de pesca de anchoveta

Por otro lado, el , fenómeno que reduce su disponibilidad y pone en riesgo a los ejemplares juveniles, según lo establecido en la resolución 00060-2026-PRODUCE/DGSFS-PA.

La medida abarca del 27 de mayo al 10 de junio de 2026. Asimismo,

La entidad explicó que estas condiciones alteran el hábitat de la anchoveta, recurso que podría moverse a mayores profundidades y hacia el sur, además que incrementan la vulnerabilidad de los juveniles frente a la pesca.

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La entidad explicó que estas condiciones alteran el hábitat de la anchoveta, recurso que podría moverse a mayores profundidades y hacia el sur, además que incrementan la vulnerabilidad de los juveniles frente a la pesca.

El informe precisó que este escenario cálido en el mar reduce el afloramiento costero, proceso natural que lleva nutrientes desde el fondo a la superficie, lo que disminuye la productividad del mar y la disponibilidad de alimento para especies como la anchoveta.

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Por ello, y asegurar la renovación del stock norte-centro, principal zona anchovetera del país.

Cabe precisar que, con esta ampliación,

Pesca de la anchoveta en la zona sur del Perú. Foto: PRODUCE.
Pesca de la anchoveta en la zona sur del Perú. Foto: PRODUCE.

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