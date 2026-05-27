El precio de la harina de pescado podría subir aún más si el fenómeno de El Niño llegara a afectar al sector, lo que encarecería los costos para importadores como China, según indicó Bloomberg.

Actualmente, el precio de este insumo se encuentra en sus máximos históricos, llegando a costar hasta 2,500 dólares por tonelada métrica, según reportó Perú Broker.

El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos señaló que han aumentado las probabilidades de que El Niño aparezca en los próximos meses y se fortalezca a lo largo del año.

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El Niño calienta el océano Pacífico y provoca que las anchovetas de desplacen a aguas más frías y profundas, lo que dificulta su captura. En 2023, Perú incluso prohibió la pesca de anchoveta por aguas inusualmente cálidas y por la presencia de muchos ejemplares jóvenes que aún no se reproducían.

El sector aporta alrededor del 1.5% del PBI del país y genera empleo para unas 250 mil personas, según Jessica Luna, directora de la Sociedad Nacional de Pesca.

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Precios de la harina de pescado. Foto: Bloomberg

Veda de pesca de anchoveta

Por otro lado, el Ministerio de la Producción (Produce) amplió por 15 días la suspensión de la pesca de anchoveta por el calentamiento del mar asociado a El Niño Costero, fenómeno que reduce su disponibilidad y pone en riesgo a los ejemplares juveniles, según lo establecido en la resolución 00060-2026-PRODUCE/DGSFS-PA.

La medida abarca del 27 de mayo al 10 de junio de 2026. Asimismo, se recogió el informe de Instituto del Mar del Perú (Imarpe), que alerta sobre el aumento de las condiciones cálidas frente a la costa peruana por la presencia de ondas de agua caliente que se desplazan por el océano.

La entidad explicó que estas condiciones alteran el hábitat de la anchoveta, recurso que podría moverse a mayores profundidades y hacia el sur, además que incrementan la vulnerabilidad de los juveniles frente a la pesca.

La entidad explicó que estas condiciones alteran el hábitat de la anchoveta, recurso que podría moverse a mayores profundidades y hacia el sur, además que incrementan la vulnerabilidad de los juveniles frente a la pesca.

El informe precisó que este escenario cálido en el mar reduce el afloramiento costero, proceso natural que lleva nutrientes desde el fondo a la superficie, lo que disminuye la productividad del mar y la disponibilidad de alimento para especies como la anchoveta.

Por ello, Imarpe recomendó mantener un “enfoque precautorio” para intervenir antes de que el recurso se deteriore más, con el objetivo de proteger el ingreso de nuevos ejemplares jóvenes a la población pesquera y asegurar la renovación del stock norte-centro, principal zona anchovetera del país.

Cabe precisar que, con esta ampliación, la suspensión temporal de la pesca viene acumulando 30 días en parte del litoral norte y centro del país. La restricción rige específicamente dentro de las primeras 30 millas náuticas.