¿Cuáles son los artículos eléctricos más propensos a ser falsificados? (Foto: Andina)
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Camila Vera
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La falsificación de productos eléctricos en Perú no es “solo” comercio informal, es hoy una economía criminal: corrupción, explotación laboral y lavado de activos se vinculan con ella. Así lo recabó la Asociación Gremial de Empresas Internacionales de Productos Eléctricos del Perú (EPEI) en su segunda edición del Observatorio de Productos Eléctricos Ilegales (OPEI), compartido en exclusiva con Gestión.

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