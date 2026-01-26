Estos resultados son claramente relevantes porque Perú está acercándose a la etapa álgida de la contienda electoral (la primera vuelta será en abril próximo). Es necesario que los candidatos sepan el país que van a recibir para que puedan tomar decisiones más acordes a la situación.

En su edición 2026, que Centrum PUCP compartió con Gestión, Perú ha registrado su segunda peor posición en este ranking que evalúa 171 países del mundo: nuestro país se ubica en la posición 82 con 67.41 puntos (el máximo es 100). Si bien es una “mejora” respecto la edición anterior, cuando la posición fue 84, es un retroceso en los puntos (67.61).

Si solo nos enfocamos en los resultados a nivel de economías sudamericanas, nuestro país solo superó a Ecuador, Guyana, Bolivia y Venezuela. Además, quedó rezagado respecto a sus pares en la Alianza del Pacífico (AP).

El análisis de la evolución histórica entre el 2011 y 2025 muestra que el Perú registró un crecimiento sostenido de su desempeño hasta el 2018, año en el que alcanzó su mejor resultado (posición 66). A partir del 2019 el país entró en una fase de deterioro acelerado del progreso social, hasta el 2020. Entre ese año y el 2023 hubo un estancamiento, pero el deterioro se volvió a notar en los dos años siguientes: 2024 y 2025.

Los factores que han incidido en estos resultados, refiere el reporte, son una prolongada crisis política, deterioro progresivo de las instituciones y del estado de derecho, la corrupción, el fortalecimiento de las economías ilegales y el debilitamiento de la seguridad pública.

Así se mide al Perú en progreso social | Foto: Andina

Dimensiones medidas

El IPSM mide la capacidad de los países para el desarrollo humano de sus ciudadanos. Para ello, considera tres dimensiones: necesidades básicas humanas, fundamentos del bienestar y oportunidades.

¿Cuáles fueron los resultados de Perú por dimensión? La peor calificación fue en necesidades básicas humanas (posición 101), lo que nos ubica entre Filipinas y Ecuador. En fundamentos del bienestar (71) y oportunidades (75) estuvimos con una mejor posición.

“El retroceso registrado en el progreso social del país durante los últimos ocho años, en comparación con los otros 171 países incluidos en el índice, ha ampliado las brechas sociales entre el Perú y diversos países de América Latina y del resto del mundo. En otras palabras, los factores antes señalados le están pasando la factura al país en términos relativos en los años recientes”, apuntó Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP.

Inseguridad

Solo en necesidades básicas, la dimensión donde al Perú le ha ido peor, está explicada principalmente por el deterioro de los indicadores de seguridad ciudadana, donde el país cae desde el 114 hasta el puesto 129, reflejando el impacto creciente de la criminalidad sobre el bienestar de la población.

Cabe recordar que la edición 2026 del Índice de Progreso Social refleja la dinámica del 2025. Ese año, el golpe de la inseguridad se vio reflejada en un aumento de la delincuencia, extorsiones, impacto en los negocios –que tuvieron que cerrar tras ser víctima de, por ejemplo, el cobro de cupos–, entre otros. Además, ahora el combate contra la criminalidad ha recaído en un Gobierno transitorio, lo que hace complejo dejar bases sólidas en esta lucha.

A ello se suman las persistentes brechas en vivienda (puesto 95), que evidencian limitaciones en el acceso a condiciones habitacionales adecuadas y servicios básicos, en especial en los hogares más vulnerables. Esto es el reflejo de instituciones débiles, políticas públicas mal orientadas y del deterioro de la legalidad en general en el país.

Lo básico para la población

De los 171 países considerados en el IPSM 2026, Gestión puso el foco en aquellos que pertenecen a Sudamérica: siete de ellos superan al Perú. De hecho, nuestro país solo supera a Ecuador, Guyana, Bolivia y Venezuela.

Sobre la comparación con los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico (AP), si bien en términos generales, el ejercicio demuestra que los países de la AP aún enfrentan problemas comunes, como la seguridad, salud y bienestar, Perú está último en esta comparación. En otras palabras, se encuentra por debajo de Chile, Colombia y México, también miembros de ese bloque.

Varias ciudades del país están en estado de emergencia por la delincuencia. (Foto: Andina)

Según se muestra, los cuatro países están en las últimas posiciones cuando se trata de seguridad personal. Perú, como se mencionó, se ubicó en el puesto 129, pero Chile, Colombia y México ocupan las posiciones 110, 133 y 128, respectivamente.

En contraparte, el componente al que a nuestro país “le va mejor” es el de salud y bienestar, donde ocupó el puesto 55. Si bien superó a México (78) en este aspecto, quedó atrás de Chile (33) y Colombia (46).

Noruega como el líder absoluto

Este año Noruega (91.73 puntos) obtuvo el primer lugar, ubicándose en el nivel Muy Alto, seguido por otros tres países nórdicos: Dinamarca, Finlandia y Suecia, reconocidos por sus políticas inclusivas, instituciones fuertes al servicio de los ciudadanos, estabilidad política y económica.

Japón se ubicó en el puesto 14 y Canadá en el puesto 22, en el primer lugar en Asia y las Américas, respectivamente, también con un nivel Muy Alto. Sin embargo, Estados Unidos se ubicó en el puesto 32, en un nivel Alto.

“Es decir, la primera economía mundial no refleja su supremacía en el progreso social alcanzado por sus habitantes, una paradoja que se ha mantenido durante años en ese país”, refiere el reporte.

Los últimos puestos del índice los ocupan varios países de África, más Haití y Afganistán.

Opinión

Progreso social: ¿retroceso estructural o temporal?, por Ruben Guevara, Director general de Centrum PUCP

Los países nórdicos continúan dominando los primeros lugares del ranking, con Noruega a la cabeza, destacándose por sus sistemas de bienestar sólidos y amplias libertades civiles.

En América Latina, el contraste es evidente: Chile (puesto 36), Uruguay (37) y Costa Rica (39) lideran la región con puntajes altos, mientras que Venezuela permanece en el último lugar. La región enfrenta el reto de traducir su estabilidad macroeconómica en mejoras sostenidas en seguridad, educación, vivienda e institucionalidad.

El caso peruano confirma esta disyuntiva. El IPS Mundial 2025 ubica al Perú en el puesto 82 de 171 economías, consolidando un descenso que se acentuó desde 2018 y marcando su segundo peor desempeño histórico.

En un año electoral, resulta imprescindible proponer una agenda que priorice el fortalecimiento del estado de derecho, la estabilidad macroeconómica, la inversión privada y pública de calidad, la seguridad pública, el desarrollo del talento humano y las condiciones básicas para convertir el crecimiento económico en progreso social, en el corto y mediano plazo.