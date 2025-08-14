¿Con qué recursos de comunicación cuenta la PNO para "defender" las fronteras? (Foto: Andina)
¿Con qué recursos de comunicación cuenta la PNO para "defender" las fronteras? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Camila Vera
mailCamila Vera

En una zona limítrofe hipotética se detecta que hay un desplazamiento irregular de transporte. Los dos policías a cargo desean llamar refuerzos o, por lo menos, notificar el ingreso; pero no pueden establecer el contacto: no hay un dispositivo para ejecutar la llamada. Este escenario es real en Perú, donde se dispone de un solo equipo de radio por cada 17 puestos de frontera y comisarías rurales.

TE PUEDE INTERESAR

Construcción “tiembla” por contrabando desde Bolivia: el golpe a ladrillos y cementos
Contrabando bajo lupa: Sunat ejecutó cerca de 5,000 acciones de control
Caso Rolex: Fiscalía formaliza investigación contra Oscorima por el delito de contrabando

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.