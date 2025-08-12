El ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, indicó que el cambio en la dinámica del río Amazonas hacia la ciudad colombiana de Leticia no debe interpretarse como un motivo para modificar la frontera entre Perú y Colombia, definida mediante acuerdos bilaterales.

“La dinámica de los ríos van a alejarse de una u otra ribera y eso es natural. Esa dinámica de los ríos no puede ser tomada para decir: ‘yo ya me quedo sin agua y entonces avanzo en mi frontera’: no es así. Tendrá que hacer su trabajo el gobierno colombiano para dragar y mantener los caudales del régimen” , declaró.

En la misma línea, el ministro de la Producción, Sergio González, remarcó que el diferendo limítrofe está cerrado y calificó de innecesarias las provocaciones atribuidas a Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato presidencial en Colombia.

“Lo que hemos podido ver son las acciones innecesarias de provocación que se ha generado en la isla. Para nosotros, como Ejecutivo, el tema limítrofe está totalmente zanjado, es totalmente claro” , afirmó.

El ministro de la Producción, Sergio González, aseguró que el tema limítrofe con Colombia está “totalmente zanjado” y rechazó actos de provocación en la zona fronteriza. Foto: GEC.

Consultado sobre la eventual visita de la presidenta Dina Boluarte a la zona, el titular de Produce indicó que “no descartamos absolutamente. Es más, se tiene programada la presencia del Ejecutivo. La presidenta de la República tiene el compromiso con todo nuestro país y más aún con esta zona y estamos afianzando nuestra presencia”.

Las declaraciones de ambos ministros se dieron durante la inauguración de la I Cumbre Produce Circular, que busca promover la economía sostenible en el país y cuenta con la participación de organismos internacionales, líderes empresariales e instituciones que impulsan innovaciones para mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas.

LEA TAMBIÉN: Retiran bandera de Colombia en distrito de Santa Rosa

Como se recuerda, Quintero afirmó haber colocado personalmente una bandera colombiana en el distrito de Santa Rosa de Loreto, provincia de Mariscal Ramón Castilla, hecho que generó rechazo desde el Gobierno peruano.

Tensión fronteriza Perú - Colombia: ¿qué hará el Gobierno?

A criterio del Ministerio de Relaciones Exteriores, el izamiento de la bandera de Colombia en la denominada también como isla Chinería, no contribuye a la convivencia armónica y pacífica entre las comunidades y autoridades binacionales de la zona.

Tildaron de innecesario el accionar del régimen de Petro, y que perjudica los esfuerzos de cooperación entre Perú y Colombia para enfrentar los retos en pro de las poblaciones fronterizas de sendas naciones.

Para el Gobierno de Dina Boluarte es vital defender la soberanía peruana en la zona limítrofe del Amazonas, por lo que se canalizaran respuestas diplomáticas. “Perú no va a ceder”, adelantó Schialer.