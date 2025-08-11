Personas se movilizan en una calle que muestra un letrero fronterizo, en la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas bajo soberanía peruana, el 6 de agosto de 2025. (Foto de Stringer / EFE)
Personas se movilizan en una calle que muestra un letrero fronterizo, en la población de Santa Rosa, una isla en medio del río Amazonas bajo soberanía peruana, el 6 de agosto de 2025. (Foto de Stringer / EFE)
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

El , Enrique Alcántara, indicó que los ministros esperan instrucciones de la , quien decidirá si se realizará una sesión en .

El indicó que es importante que y el gabinete ministerial visiten y sesionen en ese territorio, en medio de la tensión diplomática con Colombia por la soberanía de la .

“Corresponde que sea el premier y el canciller quienes puedan dar las declaraciones correspondientes respecto a este problema, que no lo hemos generado nosotros. Estamos esperando las indicaciones de la , que ya debe estar retornando y ahí ella tomará la decisión si vamos a ir a sesionar o no”, .

Estas declaraciones fueron realizadas luego de que personas desconocidas izaran una bandera de Colombia en la isla ubicada en el , en Loreto.

Según informó Canal N, la bandera, de unos tres metros de altura, fue colocada en territorio peruano justo donde termina . Personal de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras ser alertados, que llegaron a la zona para retirar la bandera.

Por su parte, la Cancillería publicó un comunicado en el que señaló que tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona.

El ministro Enrique Alcántara indicó que es importante que la presidenta y el gabinete ministerial visiten y sesionen en ese territorio, en medio de la tensión diplomática con Colombia por la soberanía de la isla de Chinería. Foto: GEC.
