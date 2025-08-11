El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Enrique Alcántara, indicó que los ministros esperan instrucciones de la presidenta Dina Boluarte, quien decidirá si se realizará una sesión en la isla Santa Rosa de Loreto.

El ministro indicó que es importante que la presidenta y el gabinete ministerial visiten y sesionen en ese territorio, en medio de la tensión diplomática con Colombia por la soberanía de la isla de Chinería.

“Corresponde que sea el premier y el canciller quienes puedan dar las declaraciones correspondientes respecto a este problema, que no lo hemos generado nosotros. Estamos esperando las indicaciones de la señora presidenta, que ya debe estar retornando y ahí ella tomará la decisión si vamos a ir a sesionar o no”, señaló Alcántara.

Estas declaraciones fueron realizadas luego de que personas desconocidas izaran una bandera de Colombia en la isla ubicada en el distrito de Santa Rosa, en Loreto.

Según informó Canal N, la bandera, de unos tres metros de altura, fue colocada en territorio peruano justo donde termina la isla Chinería. Personal de la Marina de Guerra del Perú y de la Policía Nacional del Perú (PNP), tras ser alertados, que llegaron a la zona para retirar la bandera.

Por su parte, la Cancillería publicó un comunicado en el que señaló que tipo de actos no contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica que existe entre las comunidades y autoridades peruanas y colombianas de la zona.