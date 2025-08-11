La presidenta Dina Boluarte afirmó el domingo que su gobierno está sentando las bases para que, en el mediano plazo, el Perú se consolide como el principal centro logístico y eje coordinador de las rutas mercantiles del Pacífico Sur.

Fue al clausurar el Foro de Negocios Perú–Indonesia, realizado en el marco de su visita de Estado al país asiático.

“Invito a las empresas indonesias a convertirse en usuarias e invertir en el futuro hub logístico, industrial y tecnológico de la costa central del Perú, proyectado a partir del megapuerto de Chancay, el modernizado puerto del Callao, la nueva ciudad aeropuerto Jorge Chávez, el futuro parque industrial de Ancón y las zonas económicas que puedan establecerse en dicha área”, manifestó desde la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, en Yakarta.

Ante los líderes empresariales e inversionistas de Indonesia, la jefa de Estado resaltó el lanzamiento en el Perú de un shock desregulatorio, una estrategia compuesta por 402 medidas orientadas a promover las inversiones, incrementar la productividad y eliminar los sobrecostos derivados de regulaciones excesivas que desalientan la inversión privada.

Asimismo, afirmó que esta iniciativa busca fortalecer la competitividad en el corto y mediano plazo, reduciendo las cargas regulatorias. “En todo este marco, quisiera invitar a los empresarios indonesios a invertir y hacer negocios en mi país. El Perú es un socio confiable y estable”, subrayó.

Cartera de proyectos de inversión

La mandataria presentó una cartera de proyectos de inversión en infraestructura, incluyendo proyectos ferroviarios y veintidós proyectos de irrigación, con una inversión estimada de más de 67,000 millones de dólares.

Además, resaltó el alto potencial productivo del Perú para contribuir a la seguridad alimentaria global, recordando que el país figura entre los diez principales exportadores agrícolas del mundo.

“El Perú es, sin duda, un destino atractivo y un socio confiable para las inversiones y los intercambios comerciales. Estamos listos para recibir las inversiones indonesias con los brazos abiertos, brindando seguridad jurídica, disciplina macroeconómica, estabilidad y compromiso”, enfatizó.

Dina Boluarte en la clausura del Foro de Negocios Perú–Indonesia, realizado en el marco de su visita de Estado al país asiático. Foto Presidencia

En esa línea, la presidenta expresó el interés de Perú por obtener el certificado Halal, con el apoyo de Indonesia. Con esta certificación los productos peruanos podrán ingresar a nuevos mercados musulmanes.

En otro momento, la jefa de Estado destacó la solidez de la política macroeconómica peruana, la cual dijo se evidencia en un crecimiento económico promedio del 4.4% en los últimos veinte años, una tasa de inflación de un solo dígito, un tipo de cambio estable y tasas de interés controladas.

Finalmente, destacó que la entrada en vigor del acuerdo de Asociación Económica-Integral fortalecerá la relación comercial, que creció un 23% en 2024, consolidando a Indonesia como el sexto socio comercial de Perú en Asia.

“Nuestros sólidos fundamentos macroeconómicos reflejan el compromiso de mantener el crecimiento económico y la apertura del país a nuevas inversiones, siempre con un criterio de rentabilidad social; es decir, procurando beneficios tangibles para las poblaciones en la zona de influencia de cada proyecto, así como garantizando la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente”, concluyó.

En el encuentro empresarial, también participaron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN), Anindya Bakrie, la viceministra del Ministerio de Comercio de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, los ministros de Comercio Exterior y Turismo; Economía y Finanzas; Desarrollo Agrario y Riego; y Relaciones Exteriores del Perú.