La presidenta Dina Boluarte afirmó el domingo que su gobierno está sentando las bases para que, en el mediano plazo, el Perú se consolide como el principal centro logístico y eje coordinador de las rutas mercantiles del Pacífico Sur.
Fue al clausurar el Foro de Negocios Perú–Indonesia, realizado en el marco de su visita de Estado al país asiático.
“Invito a las empresas indonesias a convertirse en usuarias e invertir en el futuro hub logístico, industrial y tecnológico de la costa central del Perú, proyectado a partir del megapuerto de Chancay, el modernizado puerto del Callao, la nueva ciudad aeropuerto Jorge Chávez, el futuro parque industrial de Ancón y las zonas económicas que puedan establecerse en dicha área”, manifestó desde la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia, en Yakarta.
Ante los líderes empresariales e inversionistas de Indonesia, la jefa de Estado resaltó el lanzamiento en el Perú de un shock desregulatorio, una estrategia compuesta por 402 medidas orientadas a promover las inversiones, incrementar la productividad y eliminar los sobrecostos derivados de regulaciones excesivas que desalientan la inversión privada.
Asimismo, afirmó que esta iniciativa busca fortalecer la competitividad en el corto y mediano plazo, reduciendo las cargas regulatorias. “En todo este marco, quisiera invitar a los empresarios indonesios a invertir y hacer negocios en mi país. El Perú es un socio confiable y estable”, subrayó.
Cartera de proyectos de inversión
La mandataria presentó una cartera de proyectos de inversión en infraestructura, incluyendo proyectos ferroviarios y veintidós proyectos de irrigación, con una inversión estimada de más de 67,000 millones de dólares.
Además, resaltó el alto potencial productivo del Perú para contribuir a la seguridad alimentaria global, recordando que el país figura entre los diez principales exportadores agrícolas del mundo.
“El Perú es, sin duda, un destino atractivo y un socio confiable para las inversiones y los intercambios comerciales. Estamos listos para recibir las inversiones indonesias con los brazos abiertos, brindando seguridad jurídica, disciplina macroeconómica, estabilidad y compromiso”, enfatizó.
En esa línea, la presidenta expresó el interés de Perú por obtener el certificado Halal, con el apoyo de Indonesia. Con esta certificación los productos peruanos podrán ingresar a nuevos mercados musulmanes.
En otro momento, la jefa de Estado destacó la solidez de la política macroeconómica peruana, la cual dijo se evidencia en un crecimiento económico promedio del 4.4% en los últimos veinte años, una tasa de inflación de un solo dígito, un tipo de cambio estable y tasas de interés controladas.
Finalmente, destacó que la entrada en vigor del acuerdo de Asociación Económica-Integral fortalecerá la relación comercial, que creció un 23% en 2024, consolidando a Indonesia como el sexto socio comercial de Perú en Asia.
“Nuestros sólidos fundamentos macroeconómicos reflejan el compromiso de mantener el crecimiento económico y la apertura del país a nuevas inversiones, siempre con un criterio de rentabilidad social; es decir, procurando beneficios tangibles para las poblaciones en la zona de influencia de cada proyecto, así como garantizando la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente”, concluyó.
En el encuentro empresarial, también participaron el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia (KADIN), Anindya Bakrie, la viceministra del Ministerio de Comercio de Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, los ministros de Comercio Exterior y Turismo; Economía y Finanzas; Desarrollo Agrario y Riego; y Relaciones Exteriores del Perú.