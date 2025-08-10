A raíz de la visita que la presidenta Dina Boluarte, junto a una delegación de ministros, está realizando por países de Asia, la Asociación de Exportadores (ADEX), precisó cómo avanza el comercio con uno de ellos: Indonesia.

Los envíos no tradicionales a este país en el primer semestre del año sumaron cerca de US$ 66 millones, experimentando una contracción de -19.2% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$ 81 millones 476 mil), debido a los menores despachos de cacao en grano, informaron.

Esta partida en particular pasó de US$ 42 millones 128 mil entre enero y junio del año pasado –cuando concentró el 51% del total con valor agregado– a US$ 14 millones 248 mil este 2025, lo que significó una variación negativa de -66.1%.

Despachos principales

Cabe recordar que el año pasado los envíos de este grano y sus derivados al mundo tuvieron un incremento de 200% respecto al 2023, impulsados por el debilitamiento de Ghana y Costa de Marfil, principales abastecedores a nivel mundial que enfrentaron problemas climáticos severos. A ello se sumó el cumplimiento de las normativas ambientales establecidas por la Unión Europea a fin de prevenir la deforestación.

De todos los sectores con valor agregado con presencia en Indonesia, resaltó la metalmecánica con US$ 26 millones 643 mil. Las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas (US$ 21 millones 970 mil), con un crecimiento de 53%, cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, y las demás máquinas y aparatos de elevación, descarga o manipulación fueron parte de su oferta.

Le siguió la agroindustria (US$ 20 millones 266 mil), a pesar de caer -63.4%, por los menores envíos de cacao en grano, aunque también se comercializó pasta de cacao desgrasada total o parcialmente, cacao en polvo sin azúcar y semillas forrajeras.

En el tercer lugar del ranking se ubicó la minería no metálica (US$ 16 millones 277 mil), siendo la antracita (US$ 11 millones 541 mil) su partida más resaltante al representar el 70.9%. También se exportaron bienes de la siderometalurgia, químico, varios, prendas de vestir, textiles y pesca para consumo humano directo.

Acuerdo abrirá nuevas oportunidades de comercio

Como parte de una delegación oficial al Asia, liderada por la presidenta Dina Boluarte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León firmará el 11 de agosto, mañana, en Yakarta, el Acuerdo Integral de Asociación Económica Perú – Indonesia (CEPA por sus siglas en inglés).

Se espera que el CEPA abra nuevas oportunidades al comercio, inversión y cooperación con ese país asiático que tiene una población de más de 276 millones y es considerada la quinta economía más grande de Asia.

El Reporte de Oportunidades No Aprovechadas: Antracitas a Indonesia, del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, indica un mayor potencial de este producto en ese mercado, que con el CEPA podría explorarse. Según Trade Map, el 2024 Indonesia fue el cuarto comprador de antracita a nivel global.

Entre el 2020 y el 2024 Indonesia lo importó de forma dinámica, logrando una tasa de crecimiento promedio anual de 31.8%; sin embargo, el año pasado sus compras de antracita peruana solo representaron el 2.3% del total. China, Rusia y Vietnam fueron sus principales proveedores con el 96.3% de participación.