¿Qué productos se verían beneficiados tras un acuerdo comercial con Indonesia? (Foto: Andina)
¿Qué productos se verían beneficiados tras un acuerdo comercial con Indonesia? (Foto: Andina)
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

la Asociación de Exportadores (ADEX), precisó cómo avanza el comercio con uno de ellos:

Los envíos no tradicionales a este país en el primer semestre del año sumaron cerca de US$ 66 millones, experimentando una contracción de -19.2% en comparación con el mismo periodo del 2024 (US$ 81 millones 476 mil), debido a los menores despachos de en grano, informaron.

Esta partida en particular pasó de US$ 42 millones 128 mil entre enero y junio del año pasado –cuando concentró el 51% del total con valor agregado– a US$ 14 millones 248 mil este 2025, lo que significó una variación negativa de -66.1%.

LEA TAMBIÉN: Aranceles de Estados Unidos podrían “descoser” envíos de confecciones de Perú: ¿nerviosismo?

Despachos principales

Cabe recordar que el año pasado los envíos de este grano y sus derivados al mundo tuvieron un incremento de 200% respecto al 2023, impulsados por el debilitamiento de Ghana y Costa de Marfil, principales abastecedores a nivel mundial que enfrentaron problemas climáticos severos. A ello se sumó el cumplimiento de las normativas ambientales establecidas por la Unión Europea a fin de prevenir la deforestación.

De todos los sectores con valor agregado con presencia en Indonesia, resaltó la metalmecánica con US$ 26 millones 643 mil. Las máquinas de sondeo o perforación autopropulsadas (US$ 21 millones 970 mil), con un crecimiento de 53%, cargadoras y palas cargadoras de carga frontal, y las demás máquinas y aparatos de elevación, descarga o manipulación fueron parte de su oferta.

Le siguió la (US$ 20 millones 266 mil), a pesar de caer -63.4%, por los menores envíos de cacao en grano, aunque también se comercializó pasta de cacao desgrasada total o parcialmente, cacao en polvo sin azúcar y semillas forrajeras.

En el tercer lugar del ranking se ubicó la no metálica (US$ 16 millones 277 mil), siendo la antracita (US$ 11 millones 541 mil) su partida más resaltante al representar el 70.9%. También se exportaron bienes de la siderometalurgia, químico, varios, prendas de vestir, textiles y pesca para consumo humano directo.

LEA TAMBIÉN: Empleo generado por exportaciones, ¿en qué sectores aumenta y en cuáles disminuye?

Acuerdo abrirá nuevas oportunidades de comercio

Como parte de una delegación oficial al Asia, liderada por la presidenta Dina Boluarte, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León firmará el 11 de agosto, mañana, en Yakarta, el Acuerdo Integral de Asociación Económica Perú – Indonesia (CEPA por sus siglas en inglés).

Se espera que el CEPA abra nuevas oportunidades al comercio, inversión y cooperación con ese país asiático que tiene una población de más de 276 millones y es considerada la quinta economía más grande de Asia.

El , del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales CIEN-ADEX, indica un mayor potencial de este producto en ese mercado, que con el CEPA podría explorarse. Según Trade Map, el 2024 Indonesia fue el cuarto comprador de antracita a nivel global.

Entre el 2020 y el 2024 Indonesia lo importó de forma dinámica, logrando una tasa de crecimiento promedio anual de 31.8%; sin embargo, el año pasado sus compras de antracita peruana solo representaron el 2.3% del total. China, Rusia y Vietnam fueron sus principales proveedores con el 96.3% de participación.

TE PUEDE INTERESAR

Gobierno asigna US$ 129 mil a ministros y delegación presidencial para viajes a Japón e Indonesia
Agroexportación peruana apunta a Japón, Corea e Indonesia, las reuniones clave del Midagri
Congreso autoriza viaje de la presidenta Dina Boluarte a Japón e Indonesia

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.