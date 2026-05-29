Grupo Vega, a través de su cadena de supermercados, mayoristas y markets VEGA, firmó una alianza con Alianza Lima para convertirse en Patrocinador Asociado del primer equipo masculino. Con este acuerdo, la compañía se posiciona como la primera cadena retail peruana en vincularse al plantel principal blanquiazul bajo esta categoría de patrocinio.

A través de este acuerdo, VEGA buscará fortalecer su conexión con millones de aficionados del fútbol peruano, aprovechando el alcance de una de las comunidades deportivas más grandes del país. La alianza también marca la incursión de la compañía en el patrocinio de alto impacto dentro del deporte nacional.

El acuerdo permitirá a VEGA conectar de manera directa con la comunidad aliancista mediante diversas acciones comerciales y de fidelización. En esa línea, ambas organizaciones desarrollarán iniciativas enfocadas en generar beneficios para los hinchas y clientes de la cadena.

Alianza Lima suma a Grupo Vega a su cartera de patrocinadores en una apuesta por fortalecer su ecosistema comercial. (Foto: Grupo Vega)

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Entre las medidas previstas figuran descuentos exclusivos, promociones especiales y experiencias dirigidas a la comunidad blanquiazul, las cuales serán anunciadas en los próximos meses como parte de la estrategia conjunta de ambas instituciones.

Jerson Vega, gerente general de Corporación Vega, señaló que esta alianza se enmarca en los planes de crecimiento de la empresa y coincide con la celebración de su 30° aniversario en 2026. Según indicó, el objetivo es ampliar el vínculo de la marca con las familias peruanas y reforzar su cercanía con los consumidores.

Para Alianza Lima, la incorporación de VEGA representa un nuevo avance en la expansión de su portafolio de patrocinadores. El club destacó que este tipo de acuerdos contribuyen a fortalecer su ecosistema comercial, generar nuevas oportunidades de negocio y ofrecer beneficios adicionales a su comunidad de hinchas.

El acuerdo contempla promociones, descuentos y experiencias dirigidas a la comunidad blanquiazul. (Foto: grupo Vega)

Estrategia y expansión del Grupo Vega

En entrevista con Gestión, Jerson Vega Torrejón, gerente general de Corporación Vega, señaló que la empresa proyecta abrir hasta 10 nuevas tiendas en Lima durante el 2026, de las cuales nueve ya cuentan con ubicaciones avanzadas entre locales operativos, en implementación y en negociación. Con este plan, la compañía busca ampliar su presencia de más de 30 a 32 distritos de la capital, aunque no descarta acelerar el crecimiento si el mercado lo permite y el desempeño de las nuevas unidades resulta favorable.

El ejecutivo explicó que la expansión estará impulsada principalmente por el formato market, considerado el más eficiente por su menor inversión y rápida implementación. Estas tiendas, de entre 140 m² y 200 m², se ubican en zonas de alta densidad poblacional y operan bajo un modelo discounter que compite con cadenas como Mass y 3A, consolidándose como la principal apuesta de crecimiento de Grupo Vega en Lima.