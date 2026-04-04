En el corazón de este fenómeno está su peso dentro de la Liga 1. “Es el partido más importante del torneo en el año, el que más mueve a nivel de interés de marcas y patrocinadores”, explicó Humberto Meneses, especialista en marketing deportivo, a Gestión. Ese interés también se refleja en la activación de marcas. “Todas quieren generar contenido y aprovechar la expectativa que se construye en los días previos”, añadió Meneses. En el caso del clásico de este sábado, la previa se ha extendido por semanas, impulsada por la pausa de fechas FIFA.

La programación también influye directamente en el consumo. “No es lo mismo programar un partido un domingo versus un sábado por la noche. Eso te activa muchísimo el negocio de bares y restaurantes”, señaló Meneses.

Bares y restaurantes en su pico

En el sector gastronómico, el impacto es claro. “Tenemos un incremento de afluencia de alrededor del 50% y también en ventas”, comentó Jeanpaul Alva, gerente de marketing del restaurante deportivo Estadio FC. En estos eventos, este local temático suele alcanzar su capacidad máxima.

El clásico, incluso, se ubica entre los eventos de mayor convocatoria del año. “Solo se puede comparar con la final de la Champions League”, indicó Alva, aunque con una diferencia: mientras ese torneo atrae más público extranjero, el clásico convoca principalmente a hinchas locales.

El consumo también tiene patrones definidos. “La prioridad siempre es cerveza y se acompaña con piqueos”, detalló. Además, explicó que, si bien el delivery -propio y a través de apps- también crece, el incremento no es tan fuerte como en el consumo presencial, donde el público busca vivir la experiencia completa.

En partidos como el clásico, la demanda puede generar filas de ingreso en los locales. (Foto: Difusión)

Apuestas: picos de actividad y nuevos usuarios

El clásico también tiene un fuerte impacto en la industria de apuestas deportivas, donde se registran algunos de los mayores picos de actividad del año. “Este tipo de partidos puede multiplicar entre tres y cinco veces el volumen diario habitual de apuestas”, señaló Gianfranco Castagnino, experto en iGaming.

El interés no solo se traduce en mayores ingresos en el corto plazo, sino también en crecimiento de la base de usuarios. “Durante la semana del clásico, la adquisición de nuevos usuarios puede aumentar entre 20% y 30%, además de reactivar a clientes que estaban inactivos”, explicó.

Dentro de este comportamiento, destaca el avance de las apuestas en vivo. “El live betting puede representar más del 60% del total apostado en estos eventos, lo que refleja un usuario cada vez más digital y sofisticado”, añadió.

Desde el lado comercial, el clásico también funciona como una vitrina clave para las marcas del sector. “Es una plataforma importante para inversión en marketing y posicionamiento en un mercado que viene madurando tras la regulación”, indicó Castagnino, quien añadió que la competencia se centra en la experiencia del usuario. “Los operadores que logran capitalizar estos picos con ofertas personalizadas, procesos simples y pagos eficientes no solo capturan valor inmediato, sino que fortalecen la retención y el valor del cliente en el tiempo”, sostuvo.

Así, más allá del resultado deportivo, el clásico se consolida como un activo estratégico para la industria. “Es un evento que dinamiza el ecosistema del iGaming en el Perú y refleja el creciente peso de esta industria en la economía digital”, concluyó.

Será el primer clásico en el Estadio Monumental que transmita Liga 1 Max, ya que antes no contaba con los derechos televisivos de Universitario. (Foto: Liga 1)

Suscripciones y pico digital

El impacto del clásico también se traslada al negocio de transmisión. “Seguramente plataformas como Liga 1 Max apuntan a que este partido les dispare las suscripciones”, sostuvo Meneses, en referencia al rol del encuentro como gancho para captar usuarios.

En paralelo, los medios digitales registran uno de sus mayores picos de tráfico del año. “El clásico no es solo un evento cualquiera en el Perú: es uno de los mayores picos de atención digital en el país”, señaló Raúl Castillo, content manager de Depor.com.

En términos de audiencia, el impacto es concreto. “Un clásico puede aumentar entre 50% y 60% el tráfico digital”, precisó Castillo, quien explicó que el medio se convierte en un punto central de información durante el partido.

La estrategia no se limita a la web. “Trabajamos un enfoque 360°, con contenido en tiempo real, redes sociales y YouTube, donde los videos pueden superar fácilmente las 100 mil visualizaciones”, agregó. Este despliegue permite extender el ciclo del evento más allá de los 90 minutos. La previa, la cobertura en vivo y el análisis posterior mantienen activa la conversación y el consumo de contenido por varias horas.

Para las marcas, este contexto representa una oportunidad concreta. “No solo cubrimos el clásico, lo convertimos en una plataforma de impacto comercial”, afirmó Castillo, al destacar el nivel de alcance y segmentación que se logra en este tipo de eventos.

Clubes: ingresos y marca

A nivel de clubes, el clásico también tiene efectos económicos directos. Según Meneses, el equipo local -para este sábado Universitario- suele registrar su mayor recaudación del año en este tipo de partidos, lo que refuerza su importancia dentro del calendario. Sin embargo, el impacto va más allá de la taquilla. El encuentro funciona como una vitrina para sponsors, contenidos y posicionamiento de marca, en un contexto de alta visibilidad.

En conjunto, el clásico articula a múltiples actores. Desde bares y restaurantes hasta medios, plataformas y marcas, este partido “impacta de manera potente en todos los componentes del ecosistema deportivo”, resumió Meneses.

Así, el encuentro entre Universitario y Alianza Lima trasciende lo deportivo y se posiciona como uno de los eventos de mayor dinamismo económico dentro del entretenimiento en el Perú, con efectos que se sienten antes, durante y después de los 90 minutos.