Para este año hay programados dos clásicos: el del sábado que corresponde al Torneo Apertura y el que jugarán en el Torneo Clausura. La única posibilidad de que haya más de dos clásicos en el año es que ambos clubes lleguen a instancias finales de la Liga 1. (Foto: Diseño Depor)
Para este año hay programados dos clásicos: el del sábado que corresponde al Torneo Apertura y el que jugarán en el Torneo Clausura. La única posibilidad de que haya más de dos clásicos en el año es que ambos clubes lleguen a instancias finales de la Liga 1. (Foto: Diseño Depor)
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Eduardo Sotelo
mailEduardo Sotelo

El clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima no solo concentra la atención deportiva del país, sino que se ha convertido en uno de los principales motores de actividad económica dentro y fuera de la cancha. El sábado 4 de abril se disputará una edición más de este tradicional encuentro, esta vez en el Estadio Monumental, y, más allá del resultado, el partido entre los dos clubes más populares del Perú seguro impactará en distintas industrias que aprovechan el aumento de interés.

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