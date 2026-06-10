La Guardia Revolucionaria y el Ejército iraní afirmaron que han lanzado ataques aéreos contra bases estadounidenses en Baréin y Jordania, en respuesta a los últimos ataques lanzados por Estados Unidos por el derribo de un helicóptero del país Norteamérica en el estrecho de Ormuz.

En comunicados que recoge la agencia de noticias iraní Fars, la Guardia indicó que los objetivos de su ofensiva fueron la Quinta Flota de los Estados Unidos, ubicada en Baréin, y una base aérea estadounidense en Jordania.

Irán, según lo recopilado, usó misiles y drones para atacar varios objetivos, entre ellos hangares de aviones de combate F-35 en territorio jordano y sistemas de radar en Baréin.

Teherán advirtió de una “respuesta más severa” si continúa lo que describieron como “agresión” estadounidense, añade la agencia iraní. Por su parte, el Ejército de Kuwait mencionó que sus sistemas de defensa aérea “están interceptando objetivos hostiles”, sin aportar más detalles.

Como se recuerda, Estados Unidos lanzó nuevos ataques sobre suelo de Iránen represalia por el derribo de un helicóptero estadounidense en el estrecho de Ormuz. El presidente Donald Trump había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden de Trump, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

El ente aseguró que la operación constituyó una respuesta “proporcional” a recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y embarcaciones comerciales que transitan por las aguas de la región. Además, afirmó que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.

Por su parte, la Guardia iraní señaló en su comunicado que los ataques estadounidenses dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik, en el sureste de la nación persa y cercana al estrecho de Ormuz.

El helicóptero que ha desatado esta nueva escalada de tensiones, atacado presuntamente por Irán, cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Elaborado con información de EFE.