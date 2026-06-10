Un lanzador de misiles antiaéreos disparando una salva durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto referencial, AFP).
Un lanzador de misiles antiaéreos disparando una salva durante un ejercicio militar conjunto entre el Ejército de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. (Foto referencial, AFP).
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Redacción Gestión
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en respuesta a los últimos ataques lanzados por Estados Unidos por el derribo de un helicóptero del país Norteamérica en el estrecho de Ormuz.

En comunicados que recoge la agencia de noticias iraní Fars,

Irán, según lo recopilado,

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Teherán advirtió de una “respuesta más severa” si continúa lo que describieron como “agresión” estadounidense, añade la agencia iraní. Por su parte, el Ejército de Kuwait mencionó que sus sistemas de defensa aérea “están interceptando objetivos hostiles”, sin aportar más detalles.

Como se recuerda, El presidente Donald Trump había advertido este mismo martes que habría represalias por el ataque iraní.

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El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó de que completó una serie de ataques contra objetivos iraníes por orden de Trump, que incluyen sistemas de defensa aérea, estaciones de control terrestre y radares de vigilancia iraníes ubicados cerca del estrecho de Ormuz.

. Además, afirmó que sus tropas permanecen preparadas para responder a nuevas acciones que considere agresiones por parte de Irán.

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Por su parte, la Guardia iraní señaló en su comunicado que los ataques estadounidenses dañaron una torre de telecomunicaciones y dos depósitos de agua en la ciudad portuaria de Sirik, en el sureste de la nación persa y cercana al estrecho de Ormuz.

cayó cerca de la costa de Omán y los dos soldados a bordo fueron rescatados con vida por las fuerzas estadounidenses.

Elaborado con información de EFE.

Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, Baréin, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP) /
Una columna de humo se eleva tras un presunto ataque iraní contra depósitos de combustible en Muharraq, Baréin, el 12 de marzo de 2026. (Fadhel MADHAN / AFP) /

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